Laura Cosoi, una dintre cele mai iubite vedete din România, trece printr-o perioadă dificilă din punctul de vedere al sănătății. Deși nu este în cea mai bună formă, prezentatoarea emisiunii „Vacanță de vedetă” refuză să își anuleze filmările și angajamentele profesionale, demonstrând încă o dată dedicarea față de cariera sa.

Recent devenită mamă pentru a patra oară, aducând pe lume o fetiță, Laura nu și-a permis o pauză lungă. La doar câteva zile după naștere, s-a întors pe platourile de filmare, impresionându-și fanii cu determinarea ei. Însă, în ultimele zile, actrița a împărtășit pe rețelele de socializare faptul că se confruntă cu probleme serioase de sănătate.

Într-o postare recentă, Laura Cosoi a povestit că a avut o zi dificilă, suferind de dureri intense de stomac. Din cauza alăptării, vedeta nu poate lua medicamente pentru a ameliora disconfortul, ceea ce îi complică situația. În locul pastilelor, Laura a decis să urmeze o metodă mai naturală de tratament, ajustându-și alimentația. A început să consume câteva linguri de orez, sperând că acest aliment blând va contribui la reducerea durerilor, potrivit cancan.ro.

„Azi a fost o zi așa mai ciudățică după o noapte în care nu am dormit. M-a durut stomacul atât de tare că nu mă puteam ridica din pat. Dar acum sunt ceva mai bine și am ajuns acasă după filmarea pe care nu credeam că am să reușesc să o fac. Nu m-am organizat bine ca să îi mai las Aidei provizii acasă așa încât m-a însoțit la filmare. A stat cumințică în cărucior și m-a așteptat. Mâine am o nouă zi plină ochi și tot ce îmi doresc în acest moment este să îmi treacă durerea de stomac ca să pot să mă odihnesc mai bine. Și când mă gândesc cât de superficiali suntem de fapt și apreciem ceva doar când nu mai avem. Luăm starea de bine ca și cum ni se cuvine… daaaar mâine va fi o zi mai bună!”, a povestit actrița.

Deși se confruntă cu provocări pe plan medical, Laura Cosoi continuă să fie activă profesional, fiind un model de echilibru între viața de familie și carieră. Fanii îi trimit mesaje de susținere și speră ca actrița să își revină cât mai curând.

