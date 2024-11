Vestea morții lui Silviu Prigoană, survenită brusc, a șocat întreaga țară. Omul de afaceri s-a stins din viață neașteptat, la vârsta de 60 de ani, în timp ce lua masa într-un restaurant, iar încercările medicilor de a-l salva nu au avut succes. Teo Trandafir, bună prietenă cu Silviu Prigoană și una dintre persoanele care i-au fost aproape, a împărtășit un mesaj tulburător despre dorințele sale din ultimele sale momente de viață.

Potrivit vedetei Kanal D, regretatul om de afaceri i-a mărturisit că și-ar dori să moară rapid, fără durere, ceea ce, spune ea, s-a și întâmplat. Deși avea probleme de sănătate, Silviu Prigoană își păstra optimismul, iar cei apropiați nu se așteptau la un asemenea final.

„Voia să îl conducă pe ultimul drum copiii, dar în niciun caz după o grea suferință”

Într-o declarație surprinzătoare, Teo Trandafir a dezvăluit că Silviu Prigoană a cerut-o de soție la un moment dat, iar între ei a existat o prietenie profundă, bazată pe încredere și respect. Vedeta a spus că prietenul său i-a schimbat perspectiva asupra vieții și a morții, învățând-o să privească sfârșitul cu alți ochi.

„O veste… trăsnet aș spune, o veste care nu are voie să mă întristeze. Poate părea cinic, dar doar pentru cei care nu l-au cunoscut pe Silviu Prigoană. Eu l-am cunoscut. Și nu bine, ci foarte bine. Am fost apropiați, am povestit mult, am petrecut mult. El m-a învățat să privesc moartea altfel, mi-a spus mereu că de întâmplat oricum se întâmplă. Important este cum se întâmplă. Voia să îl conducă pe ultimul drum copiii, dar în niciun caz după o grea suferință. Voia să se întâmple subit, neașteptat, brusc. Și așa a fost. Silviu Prigoană a murit exact așa cum a visat, cum și-a dorit. În locul lui preferat, pentru că iubea restaurantele, alături de prieteni, brusc.

„Silviu Prigoană a fost o lumină în viața mea!”

Nu am voie să fiu tristă, să plâng, ar detesta asta, probabil că ar râde în hohote de mine. Voi fi exact așa cum știu sigur că el și-a dorit. Voi fi, în fața morții lui, acea Teo pe care el a apreciat-o, care îi înțelege trăirile, dorințele, spiritul, acea Teo pe care a și cerut-o de nevastă la un moment dat. Și da, am un regret, unul mare: că nu am mai fost împreună la un thailandez. Ne plăcea amândurora mâncarea asiatică. Silviu Prigoană a fost o lumină în viața mea!”, a declarat Teo Trandafir pentru WOWbiz.

