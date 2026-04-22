În doar câteva zile de la lansare, videoclipul „Solo tu” a adunat pe YouTube peste 2,5 milioane de vizualizări, semn că piesa care în ultimele săptămâni s-a viralizat pe rețelele de socializare, în special pe TikTok și Instagram, era foarte așteptată.

„Solo Tu” face trimitere și la „Nopți și zile”, unul dintre hiturile cunoscute semnate de Costi Ioniță și Adrian Minune. Iar Libertatea a stat de vorbă recent cu hitemaker-ul Costi Ioniță despre o posibilă colaborare cu Adrian Minune în viitorul apropiat.

„Da! Cum să nu? Adrian Minune este extraordinar. Eu am stimă și respect pentru el. Are voce, talent, caracter, tot ce vrei… Omul este un exemplu! Și toți, în general, să știi, chiar dacă sunt anumite scandaluri, băieții ăștia care sunt lăutari, maneliști și așa mai departe, cum îi numește lumea, ei sunt foarte talentați. Deci n-am ce să le reproșez, vă zic sincer.

Și în România în general sunt multe nume și voci bune. Mihai Trăistariu este, din punctul meu de vedere, o voce masculină, pe partea asta de pop… este cel mai bun! Adrian Minune, Florin Salam, toți cântă… Tot ce înseamnă partea asta de lăutărie, băieții ăștia chiar cântă real. Sunt extraordinari! Dar sunt și foarte multe voci din pop. Sunt talente! Inna este extraordinară, cântă toate genurile. Deci e super talentată și merită. Andra… Doar știu, cu mine s-a lansat! Dacă s-ar putea și dacă există timp, de ce nu, aș mai face piese cu Andra. Ea este un talent desăvârșit! De aceea este și unde este”, a spus Costi Ioniță în exclusivitate pentru Libertatea.

Pe lângă „Solo tu”, care a cucerit mediul online, Costi Ioniță se află și pe radio cu melodia „Boom Body”, pe care el a produs-o și care este cântată de Shaggy, Akon și Aidonia.

„Sunt în Billboard! E ok, adică n-am nicio problemă. Oricum, muzica este, cum să zic, singura artă rămasă pe planetă care poate să combine laolaltă toate culturile, toate tipurile de culori de oameni și toate religiile sub același acoperământ. Asta-i muzica!

Din străinătate am foarte multe proiecte. Vin proiecte foarte mari în continuare, ce să zic, dar nu îmi place mie niciodată să vorbesc înainte. Dar vezi, chiar acum, sunt, într-adevăr în Billboard. Dar mie îmi place și la Eurovision! Uite oamenii ăștia, uite ce frumos e! Mie mi-e și drag așa un pic, că totuși am trăit cu… Sunt în industrie de aproximativ 30 de ani și TVR a fost, cum să zic, un etalon și o inspirație pentru foarte mulți”, a încheiat Costi Ioniță interviul pentru Libertatea.