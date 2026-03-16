Într-un interviu pe care l-a acordat în Libertatea, celebrul artist care a reușit să cucerească inclusiv topurile internaționale și să fie nominalizat de mai multe ori la Premiile Grammy a afirmat că maneaua este principalul gen muzical din România.

„Nu trebuie să mă afecteze. Din contră! Păi maneaua este acum genul care se ascultă…. E cel mai important gen! E principalul gen muzical în România. Și mai e o chestie: maneaua a salvat România realmente! Pentru că altfel, dacă n-ar fi fost maneaua, gândește-te că am fi îngurgitat tot ce ne dădeau de la Hollywood: «Dirty Diana», «Smooth Criminal» și toate alea…

Recent am lansat și este deja în top-ul mondial o piesă manea cu Tsvetelina Yaneva și Azis. În 16 ore ajunsese în primele 40 ale lumii. În 16 ore! Și este un stil balcanic pe care eu îl fac în continuare. Eu fac orice stil! Nu prea am mai făcut piese pentru români recent. Nu prea… Dar sunt deschis către colaborări! N-am mai avut timp… Există cereri și oameni care-și doresc să lucreze cu mine. Când am timp, da. Când nu, nu”, a spus Costi Ioniță în exclusivitate pentru Libertatea.

Producătorul român a precizat și că există posibilitatea ca la începutul anului 2027 să fie nominalizat din nou la Premiile Grammy.

„Eu nu trebuie să vorbesc despre succesul meu. Mai bine pe silent! Sunt bine așa. Sunt oameni frumoși peste tot. La anul cred că o să fiu nominalizat iar la premiile Grammy. Posibil pentru melodia «Boom Body», interpretată de Shaggy, Akon și Aidonia, pentru că deja s-a dus… O să lucrez cu niște artiști, iar melodiile o să intre pe niște albume! Nu știu… Nu vreau să zic acum, că nu-mi place. Știi cum e? Nu vreau să zic nimic înainte, că nu e frumos să te lauzi și nici nu… Sună a laudă când zic de Grammy și de Billboard.

Oricum, să știi că eu sunt mândru peste tot că sunt român și asta ar trebui să știe și românii mei, că peste tot spun despre România doar acele lucruri pe care noi le știm a fi alea bună. Eu merg și în SUA, și în Orientul Mijlocul, și în Asia, și în Africa, mai nou. Deci peste tot! Avem talente, dar mie îmi place să stau pe modestie și pe simplitate.

Mulți producători români s-au concentrat pe industria de aici, din țară, care este și ea destul de apetisantă pentru foarte mulți. Și cam asta e! Dar odată ce, de exemplu, în trecut eu am atins un anumit nivel, am zis că e frumos să trec și la next level. Dar pentru asta necesită muncă, necesită cheltuieli… Și nu am ajuns acolo că a venit Dumnezeu, a venit un OZN și m-a trimis direct în New York sau în Miami. Nu! E pe muncă și oamenii trebuie să vadă… Asta e de la Dumnezeu…. Este vorba de Dumnezeu. E adevărat, știi cum e? Ți-am mai zis: omul propune, Dumnezeu dispune! Eu am propus, Dumnezeu a dispus”, a încheiat Costi Ioniță interviul pentru Libertatea.

