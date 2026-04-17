Melodia despre care a vorbit toată România în această primăvară este semnată de Costi Ioniță, Adrian Șaguna și Benzol și a devenit un fenomen național în mediul online: fragmente din „Solo Tu” au apărut în zeci de mii de videoclipuri, au fost replicate pe platformele sociale și au generat un val de conținut care a dus single-ul mult dincolo de circuitul clasic de promovare.

Practic, publicul a descoperit și a dus mai departe piesa înainte ca aceasta să fie disponibilă în mod oficial!

„Solo Tu” se remarcă printr-un sound ușor de recunoscut, cu un refren memorabil și un ritm care funcționează instant. Este genul de piesă care nu are nevoie de prea multe explicații: se transmite rapid și rămâne.

Producția poartă amprenta lui Costi Ioniță, unul dintre cei mai constanți hitmakeri români, în timp ce aportul lui Adrian Șaguna și al lui Benzol adaugă un plus de energie și actualitate.

În mod subtil, „Solo Tu” face trimitere și la „Nopți și zile”, unul dintre hiturile cunoscute semnate de Costi Ioniță și Adrian Minune, preluând o parte din ADN-ul unui celebru hit care a rămas relevant în timp și care continuă să fie redescoperit de public.

„Ne-am dorit să scoatem o piesă care să circule ușor și să ajungă la oameni fără prea multe filtre. Ce s-a întâmplat până acum ne-a confirmat că direcția e cea bună”, au spus Costi Ioniță, Adrian Șaguna și Benzol.

Lansarea oficială vine și cu un videoclip care completează vizual energia piesei. După un parcurs atipic, în care a fost mai întâi preluată și distribuită organic, „Solo Tu” este acum disponibilă pe toate platformele de streaming.

