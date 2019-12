De Ana Maria Marinescu,

– Cum arată Sărbătorile de iarnă în casa lui Teo și a Maiei?

– Cum arată la toată lumea, cu un pic de liniște, considerație, respect, ca întotdeauna, de altfel. Suntem oameni normali și nu facem ceva deosebit. Anul asta am hotărât să plecăm din București amândouă, vom petrece la un hotel, în intimitatea unei camere, și vom râde și ne vom simți minunat.

“Bucătăria românească, dacă o încerci timp îndelungat, s-ar putea să nu fie bine”

– Ce tradiții vă plac, ce mâncăruri, tradiționale sau nu, pregătiți voi de sărbători?

– Având în vedere că plecăm, nu vom pregăti acasă nimic. Mâncăm de toate, dar cât se poate de puțin. Bucătăria românească mi se pare că, dacă o încerci timp îndelungat, s-ar putea să nu fie bine. E prea mult porc, sunt jumări, sarmale, prea mult colesterol. Noi de sărbători mâncăm creveți, ca să nu ținem cure de slăbire în primăvară. Mâncăm cât se poate de ușor. Îmi amintesc că, într-un an, pentru că am văzut atâta mâncare în jur, nu am putut să mănânc zile întregi.

Recomandări „Vizionarul” care vindea certificate de revoluționar, încă de pe 22 decembrie. Cine a fost primul cumpărător

– Petreceți cu prietenii?

– Anul asta petrecem doar noi două. Legătură noastră nu dă semne să se rupă. Dimpotrivă, mi se pare că, pe măsură ce crește, Maia devine mai apropiată de mine, pentru că înțelege din ce în ce mai multe lucruri pe care nu am putut să i le spun când era mică, pentru că aș fi împovărat-o. Mă întreabă de ce am făcut anumite lucruri și când îi răspund, îmi spune că așa ar fi procedat și ea.

Teo Trandafir și Maia, fiica ei de 15 ani

Relația mamă-fiică se metamorfozează într-o relație de prietenie profundă și foarte frumoasă. Avem nevoie de timp ca să recuperăm lucruri pe care nu am putut să ni le spunem când era mică.

Maia e fan mall. “Dacă s-ar putea duce zilnic, ar fi perfect”

– Maia mai vrea acasă sau deja dă semne că ar petrece mai degrabă cu prietenii – poate nu de Crăciun, dar măcar de Revelion?

– Nu este genul. Preferă mallul, în care se duce câteva ore – dacă s-ar putea zilnic, ar fi perfect -, dar la ora 8.00 este acasă. Îi place să fie în siguranță, mai ales că este mititică de statură și nu îi place să intre în altercații. A văzut tot felul de lucruri, și-a făcut un sistem de protecție și preferă să fie acasă.

