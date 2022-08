Artistul a început deja mutarea, multe dintre lucrurile lui din Spania au ajuns în România, unde vor locui cu chirie. La plecarea din țară, CRBL și soția și-au vândut toate proprietățile, aveau chiar și o vilă, însă au dat-o.

El spune acum că mutarea trebuie să o facă rapid, căci fiica lui va începe școala devreme în această toamnă. „Nu-mi văd capul de treabă. Am decis să ne întoarcem și trebuie să punem lucrurile la punct cât mai repede, mai ales că școala începe mai devreme anul acesta. Sper să trecem cât mai ușor peste etapa întoarcerii la București”, a declarat CRBL.

„Suntem contra cronometru, fiindcă trebuie să aranjez cât mai repede toate lucrurile!”, a mai precizat el.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Alessia a dat niște teste speciale pentru a vedea în ce clasă va merge la școală în România. „Am făcut demersurile. Astăzi a avut un test, să vadă la ce nivel este. Am fost la școală cu ea și a trebuit să-i facă un test de evaluare, să vadă unde o încadrează. Se întoarce la aceeași școală”, a spus CRBL acum câteva săptămâni despre fiica lui în vârstă de 12 ani.

Soția lui CRBL, Elena, va deschide o școală de dans în România, iar el va avea mai multe proiecte.

Recomandări Incendiu lângă Moscova. Chiar agenția TASS contrazice Ministerul Situațiilor de Urgență: clădirea distrusă e a unei unități militare, nu civilă, cum s-a spus

„Am o pereche de adidași care e 17.000 de euro”

Fostul concurent de la „Survivor România” are de luat o mulțime de lucruri din Spania, astfel că transportul îi va da mari bătăi de cap. El deține aparatură de studio, haine, mobilă, biciclete, un caiac, o motocicletă, precum și 100 de perechi de încălțăminte. CRBL a dezvăluit acum ceva vreme în emisiunea lui Cătălin Măruță de la PRO TV că are în colecția sa o pereche de adidași care valorează 17.000 de euro.

„Am o pereche de adidași care e 17.000 de euro. Am rămas șocat. A crescut peste ani. Se întâmplă lucruri când păstrezi. Eu i-am cumpărat second, oricum. Că nu-i găseam nici eu când i-am cumpărat, acum vreo 6 ani. Am dat 400 de euro pe ei și acum sunt 17.000”, a susținut CRBL.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO A lovit-o cu piciorul în spate, a lovit-o cu capul în gură. Cine e vedeta care riscă 5 ani de închisoare, toată lumea e șocată de ce i-a făcut fostei iubite

Playtech.ro ȘOC! Florin Salam, în stare GRAVĂ la spital! A fost internat de URGENȚĂ și trecut pe oxigen!

Observatornews.ro "Stăm cu sufletul cât un purice". Mărturiile românilor de pe insula Thassos. Paradisul grecesc, înghiţit de flăcări

HOROSCOP Horoscop 11 august 2022. Taurii au destule motive să revină la gânduri mai bune în legătură cu familia și să renunțe la gândurile negre

Știrileprotv.ro Păcăleală la o benzinărie din Argeș. Un șofer a „alimentat” TIR-ul cu aer

Orangesport.ro Plecat din Guvernul Rusiei, a dat de gol când are loc finalul războiului din Ucraina! Răsturnare de situaţie: ce se întâmplă imediat cu Vladimir Putin

PUBLICITATE Pssst!!! Ai auzit de Remixshop? Au zilnic reduceri de până la 90%

PUBLICITATE Cătălin Scărlătescu, transformare uluitoare după America Express