Invitat în emisiunea „Vorbește lumea” de la Pro TV, CRBL a dezvăluit că are planuri mari. Artistul a lansat chiar zilele trecute o nouă melodie, însă își dorește mult să scoată un nou album, dar și să organizeze primul turneu din România pe motocicletă.

„Doi ani am stat în Spania, am cochetat cu țara în urmă cu șase ani. Mi-am cărat și colecția de pantofi înapoi. Ce e ciudat e că nu îi mai port, nu mai fac parte din ce îmi place mie acum. Am unii cărora le șterg praful zilnic. Perechea asta de adidași era 17 mii de Euro, acum e 23 de mii, eu am dat 400 de Euro second hand. Aș vrea să îi vând doar ca să îmi iau o garsonieră (…)

Lucrez la un album care se va numi Rock on Road și o să fac un turneu, singurul turneu pe motocicletă din România”, a declarat artistul, conform protv.ro.

Pentru playtech.ro, el a oferit mai multe detalii despre noul lui club de motocicliști. „Aștept de ceva timp să fac pasul ăsta, adică să înființez un club de motocicliști. Bine, mai corect ar fi să spun că e un rider-club!

Avem doar cinci membri, numărul limită necesar pentru înscrierea acestui club. Vreau să le arăt oamenilor că motocicliștii nu sunt acel gen de oameni pe care și-i închipuie unul sau altul. Dimpotrivă!”, a declarat CRBL.

„Puțini știu că mi-am luat carnetul de motociclist cu trei ani în urmă, exact înainte să plec în Spania. Aș putea spune că acolo, în Spania, mi-am făcut ucenicia pe motocicletă, dar atracția mi-a venit aici, în România”, a adăugat el.

Și a continuat: „Sunt deja posesorul unui exemplar superb de Indian Scoutt Bobber. Apoi, mai îmi doresc desigur un Harley-Davidson! Cine știe, poate Moș Crăciun va fi pe fază în acest an. Și, de ce nu, un Royal Himalayan!”.

În ceea ce privește proiectele din industria muzicală, el dezvăluie că speră să plece cât de curând în turneu cu muzica lui. „Încă puțin și voi fi iar pe scenă, pregătit pentru reîntâlnirea cu fanii.

Sper să nu așteptăm prea mult și ca până la sărbătorile de iarnă să pot anunța marele eveniment!”, a mai explicat CRBL pentru Playtech.

