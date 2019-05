Cristi de la „Insula Iubirii”, dezvăluiri despre femeia care l-a înșelat

„Nu a trebuit să fac ceva anume ca să mă bucur de compania unei femei. Nu vreau să intru în amănunte, dar la finalul sezonului 4 trustul am avut de făcut o alegere, mă trăgea ața spre casă. A existat o domnișoară cu care am fost înainte și la care am ținut foarte mult, dar am lăsat totul în spate atunci când am decis să vin la emisiune. Regret că nu m-am întors și în noul sezon, dar mai mult aș fi regretat dacă nu eram alături de familie. Mereu am fost în gardă atunci când venea vorba despre o relație. Atunci când am iubit am fost și eu foarte insistent pentru a nu pierde femeia iubită.

Am înșelat, evident. M-am și maturizat foarte repede, am cunoscut multe femei într-un timp foarte scurt, când eram foarte mic. Am făcut persoane să sufere care nu meritau, poate voluntar, poate involuntar, dar karma are un mod de a face lucrurile să se întoarcă. Mi-am luat-o și eu într-o oarecare măsură. Am învățat să prețuiesc mai mult femeile și să nu mai fac aceleași greșeli din trecut”, a povestit Cristi de la Insula Iubirii la Star Matinal.

