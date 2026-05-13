Zelenski: „Europa de Nord, Centrală și de Est se află sub amenințarea Rusiei”

Volodimir Zelenski a spus că reuniunea B9 este importantă tocmai pentru că aduce împreună state aflate sub presiunea directă a Rusiei.

„Dragi prieteni, domnilor președinți,

Este important ca astăzi să avem aici acest format, care aduce la un loc Europa de Nord, Centrală și de Est, aflate sub amenințarea Rusiei din toate punctele de vedere”, a declarat liderul ucrainean.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Acesta a spus că pericolul reprezentat de Moscova era evident încă dinaintea invaziei pe scară largă din Ucraina.

„Acest lucru era clar chiar și înainte de invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina, când Rusia a început să ceară ca Ucraina să revină la vechile sale granițe și să renunțe la tot. A fost o cerință absurdă și complet inacceptabilă.”

„Rusia va încerca din nou să domine și să destabilizeze vecinii”

Președintele Ucrainei a avertizat că Rusia ar putea reveni la aceleași pretenții dacă nu va fi oprită.

„Însă, dacă vor avea ocazia, vor dori să revină la acest punct de vedere. Sarcina noastră este să ne asigurăm că niciodată conducerea Rusiei nu va mai putea transmite asemenea ultimatumuri, nu va mai putea încerca să domine sau să destabilizeze vecinii și nu va mai putea începe războaie fără consecințe.”

Zelenski a spus că aceasta este baza securității comune a statelor europene și a NATO.

„Acestea sunt elementele fundamentale ale securității noastre comune, să ne asigurăm că Rusia este împiedicată să mai declare război împotriva oricăruia dintre noi.”

Mesaj pentru România: „Suntem foarte recunoscători”

Liderul ucrainean a mulțumit României și poporului român pentru sprijinul acordat Kievului în timpul războiului.

„Am făcut deja foarte multe pentru a-i opri și pentru a ne asigura că războiul nu le va mai aduce niciodată victoria și nu le va mai aduce niciodată impunitate ca agresor.

Vreau să vă mulțumesc tuturor, în primul rând, pentru sprijinul considerabil. Mulțumesc foarte mult poporului român și țării dumneavoastră. Suntem foarte, foarte recunoscători pentru sprijinul acordat Ucrainei în toți acești ani de război.”

Zelenski a spus că sprijinul oferit Ucrainei este vital nu doar pentru Kiev, ci și pentru securitatea întregii regiuni.

„Sprijinul dumneavoastră și modul în care lucrăm împreună pentru apărare și securitate, energie, cooperare și alte domenii economice și politice sunt vitale. Este vital să continuăm sprijinul pentru Ucraina, pentru că acesta este cel mai important lucru care oprește Rusia în acest moment.”

Ucraina cere sprijin european pentru producția de drone

Președintele Ucrainei a vorbit și despre nevoia urgentă de finanțare pentru apărare.

„În această privință, contăm pe sprijinul european, pe pachetul de sprijin de 90 de miliarde de euro, pentru a putea începe lucrul nu mai târziu de luna iunie, cu o parte din finanțare direcționată către producția de drone, de care avem nevoie urgentă.”

Zelenski a spus că aprobarea acestui sprijin ar transmite un mesaj important despre unitatea europeană.

„Suntem pregătiți, iar acest pas politic ar transmite semnalul corect privind accentul pe care îl pun statele Uniunii Europene.”

Liderul ucrainean a subliniat că aceste investiții nu trebuie privite ca o povară economică.

„Trebuie să ne amintim că nu este vorba despre o risipă pentru economia europeană.”

Mesaj înaintea Summitului NATO de la Ankara

În discursul său, Volodimir Zelenski a vorbit și despre Summitul NATO de la Ankara, programat peste mai puțin de două luni.

„Summitul NATO de la Ankara va discuta, cu siguranță, dificultățile economice europene. Sunt lucruri care nu sunt neapărat simple între SUA și Europa, însă sunteți aliați puternici și trebuie să facem tot ce se poate pentru ca acest summit să transmită semnale pozitive întregii comunități euroatlantice.”

Președintele Ucrainei a spus că NATO trebuie să demonstreze că rămâne unit și puternic.

„Trebuie dovedit că NATO este puternic și nu se va dezmembra.”

Zelenski: „Europa trebuie să se poată apăra și singură”

În finalul discursului, liderul ucrainean a afirmat că Uniunea Europeană trebuie să fie pregătită să își consolideze propria capacitate de apărare.

„De asemenea, nu trebuie să ne temem să discutăm despre o Uniune Europeană care se poate baza pe propriile forțe pentru apărare.”

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE