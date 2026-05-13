Melodia a fost deja hit la o petrecere la care toată lumea ar fi vrut să fie: o superîntâlnire secretă, într-un club închiriat doar pentru prieteni, echipă și fanii cei mai apropiați ai Ralukăi.

Raluka, Joki și Chella au lansat piesa „Bump”

„Bump” îi aduce la aceeași masă pe producătorul și artistul norvegian Joki, pe Raluka, una dintre cele mai puternice voci din pop-ul românesc, și pe Chella, fenomenul muzicii Afro.

Povestea „Bump” a început în Spania, unde Joki a pus bazele piesei și a intrat în „căutarea” vocii perfecte.

„«Bump» s-a născut anul trecut în Ibiza și ne tot gândeam ce voce ar merge pe ea. Am descoperit-o pe Raluka și de acolo restul e istorie: vocea ei s-a potrivit perfect, atât de hipnotică, încât nu ne puteam opri din ascultat. Am venit pentru prima dată în România, la București, și alături de Raluka am organizat o megapetrecere, ultrasecretă și cred că am stabilit și un record: toată noaptea am ascultat piesa asta pe care, oricum, nu mi-o mai putea scoate din cap. Românii chiar știu să se distreze”, a spus Joki.

Pentru Raluka, „Bump” a fost, din primul moment, un boost de energie și încredere.

„Piesa este un powerfulness al femeilor. M-am simțit puternică, entuziasmată și plină de energie când am ascultat-o și abia așteptam să o înregistrez. Am ascultat piesa asta peste tot: în mașină, în club, acasă, la studio, în vacanțe… Am ascultat-o o zi și o noapte la party și tot nu m-am săturat! Am pus melodia asta peste tot și oamenilor le-a plăcut la nebunie. Mă bucur că Joki a venit în România să vadă cum se distrează oamenii aici. Oricum, am filmat tot, o să vedeți nebunie”, a spus Raluka în exlcusivitate pentru Libertatea.

Videoclipul a devenit punctul zero al poveștii „Bump”: o petrecere-secretă la care oricine ar fi vrut să fie pe listă. Raluka și-a strâns cei mai apropiați prieteni, echipa și fanii, le-a trimis invitații speciale și a transformat o zi de vineri într-un maraton de dans.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 24

„Am vrut să se simtă totul natural. Am închiriat un club și am chemat lumea la dans și distracție într-o zi de vineri, de la ora 15.00. Nu știam dacă o să funcționeze, dar petrecerea s-a întins până după miezul nopții. Am ascultat acolo piesa de zeci de ori și de fiecare dată când intra iar lumea începea să danseze și să se distreze pe ea de parcă o asculta prima dată. Asta e minunat, nu poți să primești un feedback mai bun și mai sincer pentru următoarea ta lansare decât de la o super petrecere secretă. Oare să facem din asta un obicei? O să mă gândesc la asta”, a adăugat Raluka râzând.

Cine a lucrat la melodia „Bump”

În spatele piesei și al petrecerii stă o combinație de trei universuri artistice.

Joki, producător și artist din zona electronic & dance, cu un background impresionant, care a lucrat pentru Britney Spears, Zara Larsson și XXXTENTACION înainte să-și lanseze propriul proiect. Pe „Bump”, el leagă producția europeană de dance de ritmurile afro și un sound gândit pentru marile scene.

Raluka, una dintre cele mai constante și iubite voci din pop-ul românesc, cu hituri precum „September”, „I Like the Trumpet”, „Never Give Up”, „Ieri Erai” sau „Era, Era”, piese care au dominat topuri, trending-uri și social media, de la YouTube la TikTok.

Chella, artistul Afro care a cucerit lumea cu „My Darling”, piesă care a ajuns numărul 1 cea mai Shazam-uită piesă din lume, a urcat în GLOBAL Top 200 și l-a pus în aceeași zonă de vizibilitate cu nume precum Rema sau Ckay, cu sute de milioane de stream-uri și un fanbase în plină explozie.

„Bump” păstrează energia acelei petreceri secrete de la București și o duce mai departe, spre oricine dă play, oriunde în lume. E genul de piesă care pornește ca un „insider secret” între prieteni și ajunge, foarte ușor, să devină soundtrack-ul unei veri întregi.

După ce va fi ascultată în premieră pe site-ul Libertatea, „Bump” se va auzi și pe YouTube, începând cu ora 15.00, pe 13 mai 2026.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE