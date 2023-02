Chiar înainte cu puțin timp înainte de Crăciun, Cristi Pulhac și soția sa, Raluca, au devenit părinți. Cei doi au decis să nu anunțe public că vor avea un copil, iar acum au surprins pe toată lumea când au postat primele imagini cu bebelușul.

Fostul fotbalist a explicat de ce nu a vrut să se știe că soția sa este însărcinată. De asemenea, Cristi Pulhac consideră că decizia luată a fost cea mai bună pentru liniștea familiei sale.

„A venit în momentul în care ne-am dorit foarte mult, la momentul potrivit pentru noi, suntem super încântați, a venit pe lume chiar înainte de Crăciun, a fost un cadou senzațional, ne-am bucurat foarte mult. De obicei noi de sărbători plecam în vacanțe și n-am mai făcut Crăciunul acasă și a fost super tare. Am vrut să ne bucurăm într-un fel așa de intimitate, ne-a plăcut mai mult situația asta așa, poate că eram puțini perturbați de toată lumea cu fel și fel de întrebări, dar am fost mult mai liniștiți, am vrut să fie totul bine”, a spus Cristi Pulhac, pentru Spynews.ro.

Raluca a născut prin cezariană și se simte foarte bine. Băiețelul a primit numele Aris Cristian și a venit pe lume în luna decembrie a anului trecut.

„Mă bucur foarte mult că și băiatul și Raluca sunt sănătoși, am vrut să fie totul bine, să ne bucurăm noi între noi, mai ales că s-a născut și de sărbători. Îl cheamă Aris Cristian, am pus și Cristian după mine. Raluca e super ok, e foarte bine, mă bucur că nu a avut probleme cu sarcina, totul a decurs normal, parcă a și trecut timpul foarte repede. A născut prin cezariană, am fi vrut noi natural, dar na, dacă așa a vrut Dumnezeu”, a mai spus fostul fotbalist.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Când va avea loc botezul băiețelului

Cristi Pulhac a declarat că fiul lor va fi creștinat la sfârșitul acestei luni sau în luna ce urmează. Aris Cristian va avea parte de prima sa petrecere. Momentan, cei doi părinți nu au pus la punct prea multe detalii despre evenimente, pentru că s-au ocupat mai mult de fiul lor.

Recomandări După doi ani de restricții în pandemie, în care românii au stat lipiți de televizoare, în 2022, audiențele TV au luat-o la vale. „Granzii” pierd serios public

„Probabil va fi luna asta sau luna viitoare, dar cred că luna aceasta pe final. Nu ne-am gândit deocamdată cum va fi petrecerea, suntem acum sub influența copilului, ne-am dorit mult, ne bucurăm de el, nu prea am stat de organizare, plus că au fost și sărbătorile, dar astea se vor rezolva, nu e un impediment pentru noi”, a mai zis Cristi Pulhac.

GSP.RO „E cel mai inteligent om din lume și n-a muncit o zi în viața lui”. Românul în fața căruia își scoate Ion Țiriac pălăria

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Suma pe care a luat-o Vica Blochina pentru luna petrecută la Survivor! Românii muncesc mult şi bine pentru banii ăştia

Viva.ro Ce a pățit Ioana Tufaru când a întâlnit-o pe amanta tatălui ei, Dan Tufaru: 'Ea mi-a pus mâna pe obraz. Mi-a spus...'

Observatornews.ro O mare companie de stat din România angajează sute de oameni. Salariul mediu net: 2.000 de euro

Știrileprotv.ro Una dintre cele mai mari companii din România angajează sute de oameni. Salariul mediu este de aproape 10.000 de lei

FANATIK.RO Mihai Voropchievici anunță horoscopul runelor pentru săptămâna 6-12 februarie 2023. Peștii primesc vești fantastice

Orangesport.ro Ce se întâmplă în camerele de la etaj la palatul lui Becali. Dragomir, şocat când a descoperit: ”Dacă mint cu ceva, să-mi faceţi ce vreţi”

HOROSCOP Horoscop 4 februarie 2024. Peștii ar fi bine să-și propună, chiar de dimineață, să rămână calmi, indiferent ce apare și i-ar putea provoca