De mulți ani, pe Monica Tatoiu și Cristian Boureanu îi lega o frumoasă relație de prietenie. Cei doi au avut parte de câteva neînțelegeri, după ce fostul soț al Valentinei Pelinel a spus că femeia de afaceri se băga prea mult în viața lui. Acum, cei doi s-au împăcat, iar Boureanu a sunat-o pe Monica Tatoiu.

„Are Monica Tatoiu gura prea mare?”, l-a întrebat Denise Rifai pe Cristian Boureanu.

„Ce să fac, să mint, să spun că nu? O are, dar asta e partea frumoasă a ei. M-am împăcat cu Monica Tatoiu, am sunat-o de ziua ei. A bufnit-o și râsul. A zis: Chiar mă gândeam, oare nu mă suni? Zic: Cum să nu te sun, Monica? Monica e ca o mamă pentru mine și eu cred că oamenii care se iubesc cu adevărat trebuie să rămână într-o anumită legătură, să știe să treacă peste anumite chestiuni. Monica alege de multe ori să povestească niște chestii discutate în privat. Nu e bine. Eu sper să n-o mai facă. Și cred că nu a mai făcut-o. Mi-e foarte dragă. Nu aș fi discutat asta cu ea, și oricum n-am spus eu public, ea a spus public că ne-am certat. Prin urmare, mi-e dragă, țin enorm de mult la ea și mă bucur că ne-am împăcat”, a spus Cristian Boureanu, în platoul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”.

Cristian Boureanu se supărase pe Monica Tatoiu

Monica Tatoiu i-a șters numărul de telefon al lui Cristi Boureanu, după ce acesta i-a reproșat că se amestecă în treburile care nu o privesc.

„Am să spun o chestie. Cristi Boureanu nu mai are telefonul meu în agendă. Eu am comandat. Chestia asta… Nu e copilul meu! Nu îmi permit să hotărăsc alegerile fiului meu. Fiecare cum își așterne, așa doarme. M-a supărat reacția după ce a apărut o chestie la voi, la WOWbiz și a zis că… Eu nu am nevoie de prieteni! Eu am 5 pisici și pe Tatoiu. Fiul meu… mai așa. M-a acuzat că mă bag unde nu-mi fierbe oala și probabil că are dreptate. Ce am eu treabă cu ce face el? Măcar fiul meu să se deștepte. E cam necopt la 28 de ani”, declara Monica Tatoiu la „Teo Show”.

