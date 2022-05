La scurt timp după ce s-a despărțit de Cristina Belciu, Cristian Boureanu a fost surprins la un restaurant din zona de nord a Capitalei alături de fosta lui iubită Laura Dincă. Aceștia s-au bucurat să se revadă, omul de afaceri fiind cel care a mers la masa la care se afla fotomodelul alături de o prietenă. Au stat minute bune de vorbă, semn că lucrurile între ei nu s-au terminat urât.

După ce au fost văzuți împreună, Laura Dincă a făcut primele declarații. Tânăra consideră că este o situație normală, având în vedere că a fost într-o relație timp de 7 ani cu fostul politician.

„E normal să vorbim atunci când ne vedem, am fost șapte ani împreună, ne respectăm, suntem civilizați. Mai multe nu am de spus”, a declarat Laura Dincă pentru FANATIK. La polul opus, Cristian Boureanu nu dorește să vorbească prea mult pe baza acestui subiect și vrea să își țină viața amoroasă privată. „Nu am nimic de comentat despre întâlnirea cu Laura, este vorba de viața mea privată”, spune acesta.

Reacția Cristinei Belciu

Cristian Boureanu și Cristina Belciu au fost împreună timp de 5 luni, iar omul de afaceri s-a îndrăgostit de ea după ce a văzut-o într-un restaurant din București. Fosta iubită nu este deranjată de faptul că acesta s-a întâlnit cu Laura Dincă la o lună de la despărțirea lor.

„Eu am un respect deosebit pentru Cristi și am zis-o de fiecare dată. Nu știu, nu mă mișcă în niciun fel, pentru că nu e treaba mea. Noi am încheiat ceva și de aici este decizia lor ce o să facă. Eu nu concurez cu nicio femeie. Știu ce reprezint și sunt foarte bine cu mine.

Nu stau să plec urechea la micile săgeți care se trimit către mine. E sub demnitatea mea. Nu aș avea o problemă dacă fostul meu s-ar împăca cu fosta lui. Niciodată să nu zic niciodată, am învățat de la Cristi. E greu să te gândești la o împăcare”, a declarat Cristina Belciu la Antena Stars.

