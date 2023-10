„Nu am văzut filmul până acum. Este o surpriză și pentru mine. Habar nu am cum m-am descurcat. Mi-a zis Tibi (n.r. – Tiberiu Ioana, producătorul filmului), dar știu că el le înflorește. El vorbește mult, dar nu este așa”, ne-a povestit luptătorul de MMA la premiera lungmetrajului.

„A fost o experiență frumoasă. Este ceva nou, ceva ce de mic îți dorești. Adică eu, cel puțin, că sunt generația anilor 80, noi am crescut cu filmele de acțiune și îți dai seama că visam de 30 de ani să mă bată Ruby într-un film. Este genial.

A fost o ocazie drăguță. Îi mulțumesc lui Tibi, de fapt Ancuța m-a pus în legătură cu Tibi. Repet, este o chestie la care visează orice puști din generația mea. Să joace într-un film de acțiune”, a povestit Cristi Mitrea pentru EGO.ro.

Cristi Mitrea a dezvăluit și cum s-a înțeles cu Ruby, pe platourile de filmare. El a rugat-o pe artistă ca scenele dintre ei să fie cât mai reale, iar rezultatul a fost spectaculos.

„Vrei să dau din casă? Am înțeles. M-am înțeles foarte bine cu Ruby. Am avut câteva indicații de pe margine, dar ne-a ieșit. Nici nu am filmat mult. Am făcut vreo 10 duble la bătaia aia”, a povestit amuzat Cristi Mitrea.

„Doar invers a fost. Eu am fost accidentat. Ruby mi-a dat cu foehnul în cap pe bune. De vreo trei ori. I-am și zis să nu se abțină, ca să iasă cât mai real. Mi-a dat frumos”, a mai adăugat Mitrea.

Cristi Mitrea are un copil cu Andreea Mantea

Cristi Mitrea, fostul iubit al Andreei Mantea, a vorbit într-un interviu pentru Antena Stars despre relațiile toxice, dar și despre căsătorie. Luptătorul nu mai păstrează legătura cu fiul lui și al Andreei Mantea, David.

„Eu cred că toxicitatea asta se raportează numai dacă vorbești despre doi. Nu poți să fii toxic dacă cealaltă persoană nu este toxică și ea. Normal că am trăit într-o relație toxică și mă duc doar în lucruri toxice. Unde există compatibilitate, indiferent cum ar fi unul, celălalt găsește acceptare. Eu cu raționalul nu suntem prieteni.

Dacă nu e chimie, nu mă implic. Prima impresie… până cunoști omul. Alții divorțează după 25 de ani. Fac pasiuni și mă duc unde este scânteie. Pe alegeri sunt…”. Cristi Mitrea și Andreea Mantea s-au cunoscut în show-ul de televiziune „Burlăcița” de la Antena 1. Au format un cuplu, ea a rămas însărcinată, dar la scurt timp s-au despărțit. Luptătorul a spus într-un interviu mai vechi că nu au fost compatibili.