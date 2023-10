„Deci este alertă, este stare de război. Aici a început războiul de dimineață. 5.000 de rachete. (…) Toată lumea e în panică. Deci am descoperit că buncărul în care trebuie să ne adăpostim este dormitorul. Are două uși, fereastra asta mică prin care nu trece nici bomba atomică, nu înțeleg ce, cum. Dacă se aud sirenele iar să intram în buncăr. Doamne ferește. Nu mai e nimeni pe străzi, la plajă. S-a refugiat în mare parte toată lumea. Vedem ce se întâmplă, Doamne ferește, ceva rău”, a mărturisit Ruby pe InstaStory.

Ana Baniciu și Raluka sunt în aceeași situatie

„Bună dimineața, dragilor, sunteți în liniște și să apreciați asta, pentru că noi suntem în Tel Aviv, aici unde de dimineață ne-am trezit cu o sirenă pe strada noastră, pe care locuim acum, aici. Sirenă care ne anunța că trebuie să mergem rapid în buncăre. Nu am apucat să mergem în buncăre până când am auzit explozia propriu-zisă, care era în zona noastră, doar că Israelul și Tel Avivul în special sunt cam cei mai tari pe partea de a se apăra, mai ales aerian. (…) Am crezut că la ei este o chestie care se întâmpla mai des, în schimb am aflat că asta nu e o chestie comună. Ce s-a întâmplat azi, nu s-a mai întâmplat niciodată în Israel. Nu știu cum am nimerit fix noi momentul ăsta.

Și este pustiu pe stradă, am încercam să ieșim să luăm ceva de mâncare și am auzit altă sirenă, am intrat într-un buncăr al unui bloc care era cel mai apropiat. Ne-au deschis niște oameni și am intrat într-un alt buncăr și stând în buncăr se auzeau efectiv exploziile, după care am ieșit din buncăr și ne-am dus mai departe. Suntem în Airbnb-ul în care locuim acum și n-o sa mai ieșim de aici curând.

Avem bilet de avion luni de întoarcere, nu știm dacă aeroportul este sau nu închis, cert este ca suntem safe, totul va fi bine. În seara asta în schimb era concert Bruno Mars și eram extrem de entuazmați că mergem la concert. Bruno Mars evident că a anunțat că nu mai susține concertul, oricum nu ar fi safe deloc. Înțeleg că au reușit să intre foarte mulți civili din Gaza în Israel și au început să împuște pe stradă în partea de sud, deci e chiar război în adevăratul sens al cuvântului.”, a povestit Ana Baniciu pe rețelele de socializare.

Bilanț tot mai sângeros după atacul Hamas asupra Israel

Israelul îi avertizează pe rezidenții din Fâșia Gaza să plece imediat întrucât va înceta furnizarea de energie electrică, combustibil și bunuri, jurând represalii fără precedent pentru atacul de amploare declanșat sâmbătă, 7 octombrie, de gruparea teroristă palestiniană Hamas. Cel puțin 350 de israelieni au fost uciși, iar 1.800 au fost răniți în atacul surpriză al Hamas. De asemenea, peste 300 de palestinieni au fost uciși și 1.788 au fost răniți în Gaza în urma represaliilor israeliene.