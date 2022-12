Noul sezon „Poftiți pe la noi! Poftiți la târg”, care a debutat la Antena 1 cu ediția de ieri seară, îl poartă pe Nea Mărin într-o misiune nouă, pe târâmuri neexplorate până acum: este pentru prima dată când vedetele care se înrolează în echipa lui descoperă tradițiile unui sat din Republica Moldova.

„A fost prima oară când am reușit să ajungem în Republica Moldova, am găsit datini extraordinare și o mâncare… nici nu am cuvinte!”, a declarat Nea Mărin.

Astfel, săptămâna aceasta, în edițiile „Poftiți pe la noi! Poftiți la târg”, Ruby, Jo, SHIFT și Whats UP, alături de Liviu și Andrei, îl însoțesc pe Nea Mărin în zona Orheiului, acolo unde muncesc alături de localnicii din satul Butuceni, învățând despre tradițiile locului și totodată îndeplinind… cu chiu cu vai sarcinile impuse de Nea Mărin.

De la munca la războiul de țesut la migăloasa aplicare a chirpiciului pe pereții unei construcții tradiționale sau mulsul caprelor, vedetele se confruntă cu cele mai variate misiuni. Dar sarcina supremă pe care o au de îndeplinit în paralel este organizarea unui târg dedicat meșteșugarilor din zonă, eveniment care va culmina cu un spectacol de dans folcloric, pus la punct cu rigurozitate de Nea Mărin.

Astfel, după ce ieri vedetele și-au făcut primul antrenament în satul Butuceni, iar SHIFT și Ruby au instruit-o pe Jo, aflată prima dată într-o astfel de misiune, cum să facă față cerințelor lui Nea Mărin, în această seară și mâine seară, de la 20:30, telespectatorii vor afla cine va trece cu brio de probele impuse de Nea Mărin și cine… va încerca să-l fenteze, dar mai ales cum se vor desfășura târgul și spectacolul puse la cale de ei.

Sezonul acesta, vedetele sunt puse la treabă pentru a organiza, în fiecare zonă în care ajung, un târg dedicat meșteșugarilor din acea parte de țară. Nu vor lipsi nici spectacolele de final, puse la punct cu rigurozitate de Nea Mărin.

În premieră pentru show, filmările ajung în acest sezon și în Republica Moldova, mai exact pe lângă Orhei și la Cricova. Călătoria continuă apoi la Piatra Neamț, Câmpulung Moldovenesc, Bistrița și Negrești-Oaș. Printre vedetele care sunt gata să-i țină piept lui Nea Mărin se numără Ruby, Adriana Trandafir, Iulia Albu, Adda și Cătălin Rizea, Cătălin Cazacu, Patrizia sau Andreea Antonescu.

„Pentru mine a fost unul din cele mai interesante sezoane și mă bucur foarte mult că scopul nostru a fost acela de a descoperi meșteșugari, tradiții, oameni care duc obiceiul mai departe. Sunt fericit că am organizat aceste târguri pentru ei și i-am ajutat să promoveze tot ce zona lor are mai frumos de oferit. Liviu și Andrei au fost lângă mine și, cu toate comentariile lor, m-au ajutat să ducem treaba la bun sfârșit. A fost prima oară când am reușit să ajungem în Republica Moldova, am găsit datini extraordinare și o mâncare…nici nu am cuvinte! Sezonul ăsta a mai venit cu o premieră, deloc plăcută pentru mine. În ultima zi de filmare am ajuns la spital, o să vedeți exact ce s-a întâmplat!”, a declarat Nea Mărin.

Show-ul de la Antena 1, „Poftiți pe la noi! Poftiți la târg”, este difuzat în fiecare luni, marți și miercuri de la ora 20.30.

