De Denisa Macovei,

Să nu credeți că Onețiu, care debutează pe sticlă astă seară, la PRO TV, a avut un parcurs ușor în lumea afacerilor:

“Patru falimente serioase am avut. Ultima dată a fost simplu. Eram mult prea dator pentru a mă putea întoarce ca și angajat să-mi plătesc datoriile. Mi-am făcut socoteala și trebuia să muncesc pentru 1.000 de dolari lunar pentru 60 de ani ca să-mi achit datoriile, așa că nu am avut altă șansă decât să mai încerc o dată”, ne-a povestit omul de afaceri la evenimentul de lansare a emisiunii “Imperiul Leilor”. Prima dată a falimentat la 28 de ani, pe când mulți tineri nici nu au curaj să se lanseze în afaceri. Poate a contat că era tânăr și nu s-a demoralizat atunci când a pierdut toți banii, reușind să-și mențină aceeași atitudine chiar și după al patrulea faliment. “Am falimentat a treia oară cam la doi ani după ce am cucerit-o pe soția mea, spunându-i că sunt mare și tare. Apoi plângeam într-un parc și ea îmi spunea că o să fie bine”.

“Nimeni nu mai credea că voi reuși a cincea oară”

Chiar dacă i-a fost greu și s-a aflat în situații din care credea că nu are cum să mai iasă, Onețiu nu s-a gândit nici o clipă să plece din țară sau să se angajeze la o multinațională: “Am știut întotdeauna că în România poți să reușești mai ușor decât în altă țară ca antreprenor, dar pentru mine nu era o opțiune să mă angajez. Eu sunt neangajabil. Am lucrat într-o corporație patru ani și nu pot să ascult ce spune un șef pe care nu-l respect și nu-l înțeleg. Nu pot să suport să stau între patru pereți și să mă țină cineva la program. Deci, pentru mine, era mai dureros să lucrez undeva decât să ratez pe cont propriu”, ne-a mai povestit omul de afaceri. Cu zâmbetul pe buze, Onețiu susține că, la ultima revenire în afaceri, doar el mai credea în puterea unei reușite. Și iată că ideea de a înființa o companie de network marketing i-a purtat noroc și s-a dovedit a fi câștigătoare:

“Singura dificultate era în zona celor 3 P: prieteni, părinți și alți proști care te mai finanțează că ăia nu mă mai credeau. Nu mai credeau că a cincea oară o să meargă după ce mi-au dat bani de fiecare dată și le-am spus că o să-i înapoiez”.

