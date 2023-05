Invitată ieri în platoul emisiunii lui Cătălin Măruță, Cristina Bălan a făcut dezvăluiri despre fetița ei, pe care a născut-o la sfârșitul lunii decembrie acasă, în cadă. Totodată, cântăreața a vorbit și despre botezul Nadeei Sofia. „Trăiesc o perioadă atât de frumoasă, zâmbesc mereu.

Cristina Bălan: „Am fost foarte stresată la botez, nu voiam să plângă”

Chiar vorbeam cu soţul meu că dacă nu erau gemenii care să ne solicite atât de mult aveam deja vreo 5-6 plozi. Treaba merge atât de frumos… Este extraordinar de liniştită, de dragă, pare un copil înţelept, nu ştiu cum să spun.

Am fost foarte stresată la botez, nu voiam să plângă. A ieşit la iveală dragonul din mine, voiam să îmi iau copilul în braţe. Nu a plâns atât de tare niciodată în cele 5 luni de viaţă. Era şi obosită, era ora de nani.

Gemenii sunt fascinaţi de ea, mă ajută cu scutecele, îmi aduc hăinuţele, suntem o echipă. Vor să o ia în braţe, o fac să râdă, sunt tare încântaţi de ea. Ei împlinesc 10 ani în august. Atunci am decis să facem petrecerea de botez, să îi sărbătorim pe toţi trei”, a spus vedeta.

Și a continuat: „Fetiţa ne-a schimbat viaţa, am o altă vârstă, percep altfel lucrurile. Mă bucur mai mult de acest copil, sunt mai prezentă, apreciez mai mult totul. Mi-am propun să slăbesc, să ajung la silueta de dinainte de naştere, iau lucrurile uşor.

Nu vreau să demonstrez nimic, vreau să mă simt bine. Rochia o să o iau când o să fiu mulţumită de felul în care arăt. Nu îmi place de mine rubensiană, ca să zic aşa. Într-o zi vom veni în formula completă, să ocupăm toată canapeaua, gemenii sunt foarte energici”, a încheiat Cristina Bălan.

Cristina Bălan și soțul ei se descurcă greu cu trei copii

Nu este deloc ușor pentru Cristina Bălan și soțul ei să crească cei trei copii, mai ales că gemenii au nevoie de terapie. Câștigătoarea „Vocea României” a născut o fetiță perfect sănătoasă în luna decembrie a anului trecut și este bucuroasă că totul a fost bine cu micuța.

Gemenii artistei au fost diagnosticați cu sindromul Down în urmă cu mai mulți ani, iar aceștia au nevoie de o îngrijire specială. Terapia pentru cei doi băieți este foarte costisitoare, însă părinții nu au altă soluție pentru Toma și Matei.

„Trebuie să fac o confesiune. Câțiva ani pot spune că am fost certat cu Dumnezeu, dar în cele din urmă am reușit să-mi regăsesc drumul către El. Am convingerea că El ne este mereu aproape, ne veghează și ne protejează. Am trăim multe momente dificile, poate chiar fără ieșire unele dintre ele, dar cumva de fiecare dată, lucrurile s-au așezat și am ieșit la lumină.

Sunt convins că întotdeauna vom găsi calea către Bine. Și, da, financiar vorbind, lucrurile nu sunt tocmai roz, este o provocare permanentă, având în vedere cheltuielile foarte mari numai cu terapiile lor și poate că înființarea unei asociații ne-ar ajuta foarte mult în acest sens, dar nu am reușit să facem încă acest pas. Necesită alocarea unui timp pe care, sincer, noi nu prea îl avem.

Timpul nostru liber, mai ales în contextul actual, este aproape inexistent. Dar, ca să revin la întrebare, privesc foarte încrezător spre viitor. Fata noastră ne-a adus, totodată, încrederea că viitorul este într-o permanentă schimbare și că orice lucru care pare dificil se poate transforma într-o clipă în bine. În concluzie, suntem foarte încrezători că viitorul familiei noastre este unul plin de împliniri, din toate punctele de vedere”, a declarat Gabi, soțul artistei, pentru ciao.ro.

