Vestea că Vlad Gherman și Cristina Ciobănașu s-au despărțit a luat pe toată lumea prin surprindere. La scurt timp după separare, actrița a avut o altă relație. Actorul a suferit cumplit în urma despărțirii, însă iată că soarele a răsărit și pe strada lui. Vlad Gherman a confirmat recent că formează un cuplu cu Oana Moșneagu, după ce s-a speculat în repetate rânduri că ar fi împreună.

După ce s-a aflat în mod oficial de relația celor doi, Cristina Ciobănașu a făcut o ironie la adresa colegei sale și actuala iubită a fostului ei partener. Personajul pe care Oana Moșneagu îl interpretează în serialul „Adela” a revenit în poveste. Telespectatorii au aflat că Andreea trăiește, astfel că iubita lui Vlad Gherman poate posta din nou pe rețelele de socializare fotografii și video de pe platoul de filmare. Acest moment a coincis și cu anunțarea oficială a relației dintre Vlad Gherman și Oana Moșneagu, relatează Spynews.

„Fac și eu un story, că nu am mai făcut de mult timp, pentru că lumea nu știa că Andreea trăiește”, a spus Oana Moșneagu pe una dintre rețelele de socializare.

„Te simți bine acum că poți să postezi și tu ?!”, a fost reacția imediată a Cristinei Ciobănașu.

Vlad Gherman a fost la psiholog după despărțirea de Cristina Ciobănașu

Vlad Gherman a ajuns la psiholog după despărțirea de Cristina Ciobănașu. Tânărul a dezvăluit că a căzut în patima viciilor, se apucase de băut, de fumat și, astfel, a avut nevoie de ajutor specializat.

„Imediat după despărțire am străbătut o perioadă destul de ciudată. O perioadă despre care nu pot să vorbesc decât cu o oarecare rușine în suflet. Și asta pentru că am început să consum foarte mult alcool, lucru pe care nu-l făceam, eu dacă beam o sticlă de vin pe an. Cred că ajunsesem la un moment dat să beau o sticlă pe zi. Am început să fumez țigări pentru că stăteam cu sora mea, ea fiind fumătoare. Am început să fumez, să-mi cumpăr singur pachete de țigări. Ajunsesem să am o perioadă în care fumam aproape un pachet pe zi”, a spus Vlad Gherman pe YouTube în urmă cu câteva luni.



