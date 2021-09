A născut prematur, însă acum este cea mai fericită, pentru că fetița ei este sănătoasă. Cristina Cioran ar fi avut termenul să nască pe 21 septembrie, însă micuța s-a grăbit să vină pe lume în luna iulie. Vedeta a vorbit despre creștinarea fetiței sale și a dat câteva detalii despre eveniment.

Cristina Cioran a stabilit ca botezul Emei să aibă loc în luna noiembrie, asta dacă nu vor fi restricții din cauza pandemiei de coronavirus. Nașii fetiței vor fi prieteni apropiați de-ai cuplului.

„Nu știm, noi ne-am gândit în noiembrie. Să vedem, nu știm ce se întâmplă. Vrem să facem un botez vesel, cu lume, dacă se închide țara… Nașii au fost aleși, sunt prieteni. Nu sunt persoane cunoscute”, a mai spus Cristina Cioran.

Cristina Cioran a născut prematur

Vedeta se simte foarte bine acum și a povestit despre perioada în care fiica sa a rămas internată în spital. Câteva săptămâni, Ema a rămas sub supravegherea medicilor, apoi Cristina Cioran a avut voie să o ia acasă.

„Sunt foarte bine. Ultima oară când am vorbit se preconiza că voi naște chiar azi, 21 septembrie. Ema s-a grăbit și știa ea de ce se grăbește. Noi am stabilit numele Ema cu mult înainte să se nască ea, iar ea s-a născut de Sfântul Emilian. De când s-a născut și până am reușit să o luăm din spital a fost o perioadă extrem de grea, cu sentimente contradictorii, cu gânduri de tot felul. Nu știam ce se va întâmpla, aveam o stare foarte ciudată. Nimeni nu îți poate spune că totul perfect, ar fi lipsă de profesionalism.

Îți spun că urmează pași mici, că urmează o serie de analize, că totul depinde foarte mult de ea, că depinde și de starea noastră. Stai într-un fel de cumpănă, sunt și dureri, și bucurii. După ce am ajuns acasă, totul a decurs minunat. Mie îmi place foarte mult ce se întâmplă acum”, a declarat Cristina Cioran la Exclusiv VIP, emisiunea de la Prima TV.

