Pe una dintre rețelele de socializare, Alex Dobrescu a postat imagini cu Cristina Cioran. Fostul iubit al vedetei i-a făcut acesteia o surpriză de Ziua Îndrăgostiților. Bărbatul i-a dăruit mamei fetiței sale un trandafir alb.

„Fostul iubit al Cristinei Cioran i-a cumpărat un trandafir Cristinei Cioran”, a declarat actrița în videoclipul postat de Alex Dobrescu pe InstaStory, potrivit Spynews.ro.

Cristina Cioran spunea că nu mai există cale de împăcare, însă Alex Dobrescu nu se lasă până când nu o va recuceri pe mama fetiței sale. El a declarat că încă o iubește pe aceasta și își dorește să formeze din nou un cuplu. După ce și-au aruncat cuvinte grele, cei doi se întâlnesc tot mai des și pare că lucrurile au început să meargă tot mai bine între ei.

Acum rămâne de văzut dacă Cristina Cioran va ceda în fața lui Alex Dobrescu și îl va primi din nou în viața ei. Cei doi au împreună o fetiță, pe nume Ema, iar micuța locuiește cu mama sa după despărțirea părinților.

„M-am gândit să-i mai dau o șansă, doar că a picat testul”

Recent, Cristina Cioran a primit un inel din partea lui Alex Dobrescu, dar nu a fost prea impresionată de gestul făcut de fostul iubit.

„Ce să spun? Da, mă gândesc că-și iubește copilul că ar fi culmea să nu-l iubească. În legătură cu mine, nu se poate nimic, adică s-a terminat și aia e”, a mărturisit vedeta la Antena Stars. „El mi-a făcut cadou un inel. În legătură cu relația aceasta, nu, ea nu se poate reface, odată ce s-au stricat niște lucruri. M-am gândit să-i mai dau o șansă, doar că a picat testul. Am încercat să avem o relație civilizată și prietenoasă de dragul fetiței, nu o relație între noi doi, o relație normală”, a mai adăugat ea.

În urmă cu câteva luni, Alex Dobrescu anunța despărțirea de Cristina Cioran, apoi s-a afișat cu o femeie mult mai tânără, despre care spunea că este iubita lui. Acum, tatăl fetiței Cristinei Cioran caută metode pentru a fi iertat de aceasta și își dorește să se împace.

Alex Dobrescu i-a cumpărat un inel vedetei și speră că aceasta îl va primi înapoi și se vor căsători. Bărbatul a recunoscut că nu a avut un comportament potrivit și încă o iubește pe Cristina. De asemenea, el a menționat că părinții fostei sale partenere nu sunt tocmai încântați de cele petrecute și nu l-au iertat pentru ceea ce a făcut.

Cristina Cioran este o fire foarte sensibilă, nu i-a fost ușor să crească singură fata pe parcursul celor 2-3 luni, chiar dacă am văzut-o din când în când, ea a crescut-o mai mult singură. Sper să reluăm relația și să ne căsătorim, am făcut un gest pe care nu l-am mai făcut pentru o fată sau parteneră de-a mea din trecut și i-am luat un cadou sub formă de inel”, a declarat Alex Dobrescu la Xtra Night Show.

