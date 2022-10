„Nu am foarte multe trucuri. Vreau să vă spun că folosesc o cremă obișnuită pentru față, merg o dată pe lună la curățare. Nu îmi dau silința foarte tare pentru că nu vreau să fiu dependentă de produsele de cosmetică, astfel încât să pot să am un ritual cât mai scurt. Același lucru se întâmplă și când vine vorba de păr.

Știu că este amuzant, dar folosesc mască o dată la 3-4 spălări, nici măcar de fiecare dată, deși mi se spune că părul meu arată foarte bine.

Fetele îmi cer foarte des rețeta pentru a avea și ele părul la fel ca al meu. Singurul lucru pe care vi-l pot spune este că este natural și folosesc un șampon obișnuit, foarte ieftin. Pe acesta îl folosesc pentru a curăța părul”, a declarat Cristina pentru Ego.

„Atunci când vine vorba de corp, mănânc mult, dar în cantități mici. Dacă la finalul zilei tragem linie, cantitatea de mâncare este destul de mare, dar mesele le separ în așa fel încât ca de fiecare dată să mănânc puțin și să nu mă satur. Acesta este secretul.

Cât despre sport, de două ori pe săptămână fac pilates. În ultima vreme am avut câteva probleme, în sensul că am descoperit că sunt alergică la gluten și am ajuns mai rar”.

Crstina Dorobanțu a fost nevoită să renunțe la mai multe alimente. „Foarte multe lucruri (n.r. – a scos din alimentație). Încerc cumva să mă obișnuiesc, urmez și un tratament.

Eu sunt genul de persoană care speră că lucrurile se vor soluționa și voi scăpa de această alergie, deși, se pare că odată ce se declanșează, nu mai există posibilitatea să scapi de ea. Sau cel puțin așa mi s-a spus până în acest moment. Am scos, spre exemplu, pâinea”, a mai spus ea pentru sursa citată.

