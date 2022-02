„Am trăit și trăiesc o viață de poveste. Am avut alături oameni care m-au susținut și m-au înălțat până la cer, dar și alții care m-au lovit. Am învățat din aceste experiențe neplăcute, m-am maturizat. Sunt mândră de ceea ce am construit. Am plecat dintr-un oraș de provincie să cuceresc lumea. Nu știu dacă am cucerit lumea. Dar am cucerit oameni cărora le mulțumesc că îmi sunt alături.

Au contribuit la evoluția mea, mă înțeleg și mă acceptă așa cum sunt. Nu visez la roluri scrise pentru mine sau la distribuții în care să am rolul principal, dar cu siguranță foarte multe persoane s-ar regăsi în poveștile de viață pe care le-am trăit, dar și în cele la care am fost martoră”, a declarat Cristina Dorobanțu pentru playtech.ro.

Filmările pentru sezonul 4 „Puterea Dragostei” au avut loc în Turcia, așa că acolo a locuit și Cristina Mihaela. S-a bucurat de întreaga experiență pe care nu crede că o va uita vreodată. „Istanbul este un oraș superb, în care visam la un moment dat să locuiesc. Mi s-a îndeplinit acest vis. De-a lungul timpului mi-am construit viitorul pe baza a ceea ce mi-am imaginat.

A fost frumos acest proiect, a fost punctul culminant al carierei mele. Am ajuns să pot ajuta oamenii să își găsească perechea, să unesc destine. La sfârșitul acestei povești pot să spun cu mâna pe inimă că în fața mea și a telespectatorilor defilează cupluri sudate, unite. Mai mult decât atât, după experiența asta, s-au născut și copii, ceea ce înseamnă că minuni există cu adevărat”, a mai dezvăluit prezentatoarea de la „Puterea Dragostei”.

Referitor la planurile ei de viitor, Cristina Dorobanțu nu a spus cu exactitate ce va face, însă se gândește și la viața ei personală. „Eu m-am bucurat din plin de experiența pe care am trăit-o în Turcia, dar îmi amintesc perfect ziua în care am fost anunțată că voi reveni acasă și m-am bucurat din suflet.

Îmi doream de ceva vreme să revin acasă, alături de cei dragi. Visez acum la lucruri mărețe, îmi doresc și alte lucruri separat de carieră și sper din suflet să mi se împlinească. Cu siguranță le voi anunța cu zâmbetul pe buze, la fel cum am anunțat toate lucrurile frumoase pe care le-am trăit de-a lungul timpului în viața mea”, a încheiat ea.

