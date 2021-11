Este bucurie mare în familia prezentatoarei TV. Cristina Herea a născut vineri o fetiță perfect sănătoasă, care a primit numele de Ekaterina Antonia. Emoțiile au fost mari pentru proaspăta mămică, însă totul a decurs cum trebuie și nu au apărut complicații.

„Ekaterina, știu că într-o bună zi vei schimba lumea aceasta într-una mai bună! Mami și tati te iubesc dincolo de limitele noastre umane! Bine ai venit în lumea aceasta, mica noastră eroină iubită P. S.: Mii de mulțumiri doamnei doctor Cristina Romanescu și echipei de medici, asistente care au făcut minuni pentru noi”, este mesajul postat de Cristina Herea.

La spital, prezentatoarea TV a primit o mulțime de flori și a mulțumit tuturor pentru gândurile bune pe care i le-au transmis. Pe rețelele de socializare, Cristina Herea a postat și câteva fotografii cu camera fiicei sale. În nuanțe de roz și alb, așa arată camera micuței Ekaterina Antonia. Proaspăta mămică a făcut și mai multe cumpărături pentru fiica ei înainte ca aceasta să vină pe lume.

„Am pictat pereții, am comandat pătuț peste mări și țări, am «scotocit» toate magazinele și internetul pentru un dulăpior roz, am ales cel mai complex balansoar cu 10 melodii și zdrăngănele… acum mai vrem un singur lucru: să doarmă în camera ei!”, a scris Cristina Herea pe Instagram.

Prezentatoarea de la România TV a luat o mică pauză de la televiziune și își dorește să se dedice în totalitate copilului ei. Cristina Herea are o relație cu Mihai Benga. Cei doi s-au căsătorit civil pe 15 iulie 2020. Prezentatoarea a spus „DA” în fața ofițerului stării civile, iar martorii au fost Remus Truică și soția sa, Diana, care le-au devenit şi părinţi spirituali.



