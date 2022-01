Cristina Ich a suferit din dragoste. Confesiunea făcută de iubita lui Alex Pițurcă: „Smuls părul din cap, dat cu capul de pereți”

Pe contul ei personal de Instagram, vedeta povestește despre orice domeniu cu fanii ei, acum a vorbit despre relații. A spus că e foarte pricepută să dea sfaturi, însă când vine vorba despre a ei, nu e așa de pricepută.

„Sunt un spirit foarte liber, îmi place să fac ce vreau eu. Și știți cum e, într-o familie trebuie să fie relația închegată. Și atunci… eu nu prea știu cum să fac asta. E ok, pot să trăiesc cu asta. Sunt un dezastru, credeți-mă! Eu știu să dau sfaturi pe relații, dar eu, pentru mine, sunt un dezastru”, a spus Cristina Ich, conform Fanatik.

Vedeta a și recunoscut că în trecut a suferit mult din dragoste. „Ăia care dau sfaturi despre o relație, de fapt, viața lor e un dezastru total. Voi aveți impresia că eu nu am trecut pe acolo? Smuls părul din cap, dat cu capul de pereți. Nu pot să trăiesc fără el. Mă sufoc. Am trecut și eu pe acolo. Și pe urmă, când mi-am revenit, am zis nu există.

Cum să suferi ca proasta pentru un om pentru care tu nu însemni absolut nimic? Fie că te părăsește pentru altă femeie, fie că îți spune într-o zi că nu simte nimic pentru tine. Și eu să stau să sufăr pentru cine, pentru ce? Că nu e ca și cum o să-l aduc înapoi. Mi-am pus de multe ori întrebarea: Oare îl iubeam? Sau pur și simplu eram supărată că a decis într-o zi să plece de lângă mine”, a mai declarat iubita fiului antrenorului Victor Pițurcă.

Cristina Ich și Alexandru Pițurcă trăiesc o poveste de dragoste de aproximativ doi ani.

