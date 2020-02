De Livia Lixandru,

Cristina Șișcanu a fost prima concurentă eliminată de la Survivor România, după ce a fost votată de telespectatori, pentru a pleca acasă. Soția lui Mădălin Ionescu și-a reluat activitățile și este din nou active pe contul de socializare.

„Acest video este pentru cele care dau din gura ca îmi modific pozele ca sa par slaba. La “Survivor” eram cu 6 kg mai grasă. Ma îngrășasem înainte de a pleca. Apoi am slăbit. Unde este misterul? Silueta nu poate fi modificată într-un material video. A, încă ceva : am slăbit și pentru ca ma mâncați voi de posterior și s-a micșorat. Mulțumesc ”, a scris Cristina Șișcanu pe contul de socializare.

Cristina Șișcanu a stârnit controverse la Survivor România

Cristina Șișcanu a stârnit mari controverse cu participarea sa la Survivor România. Soția lui Mădălin Ionescu a avut câteva discuții cu adversarii săi, în special cu Andi, iar după ce a fost eliminată a decis să dea cărțile pe față.

Vedeta a avut un schimb de replici cu Andi, fosta ispită masculină de la ‘Insula iubirii’. Cristina Șișcanu a dezvăluit că adversarul ei, Andi, de la Survivor i-a făcut o propunere care i s-a părut total deplasată.

Recomandări Cum îl apără sătenii pe edilul care a făcut sex cu minore în primărie. Una dintre fete fusese răpită de la școală

Soția lui Mădălin Ionescu știa câteva detalii din trecutul lui Andi și a fost foarte deranjată când acesta i-a spus în mod ironic dacă vrea să o bage și pe ea la show-uri matrimoniale. De aici a izbucnit scandalul la Survivor între Cristina Șișcanu și Andi.

A început nebunia cu Augustin Viziru care s-a accidentat, le-am atras atenția războinicilor care râdeau și nu empatizau cu problema lui Augustin. El urla de durere. A pățit o fractură musculară, iar razboinicii erau neinteresați. Andi era foarte ironic și arogant, lucruri de genul acesta. Mi s-a părut un lucru uman să le atrag atenția.

Nu înțeleg de ce am fost criticată. Nu înțeleg de unde e acest val de critici. Eu le-am vorbit frumos. Acest băiat Andi, am înțeles că este foarte cunoscut din niște show-uri matrimoniale, am înțeles că a făcut și videochat. Treaba lui. Dar când mi-a zis dacă vreau să mă bage și pe mine la un show matrimonial, mi s-a părut așa de prost gust. Eu i-am zis «poftim educație». Eu nu sunt genul de femeie cu care are el legătură, sunt căsătorită și am copii’, a spus Cristina Șișcanu pe Instagram.

Citeşte şi:

Alexandra Stan face declarații interesante despre viața personală, după ce s-a filmat goală. „ Bărbații mă cataloghează în felul ăsta”

Cronica unei morți anunțate: ultimele 16 ore din viața femeii ținute pe un scaun, la spital: ”Transpira, avea ochii cianozați, dar asistenta a întrebat-o dacă e balonată”

Am fost la Mogoșești, localitatea unde primarul a plătit ca să facă sex cu minore, chiar în sediul primăriei. Sătenii îl apără: „El e Trump al nostru!”

GSP.RO O româncă din Pașcani s-a cuplat cu un star din Italia. După mai multe relații de scurtă durată, tânăra anunță că face nunta

HOROSCOP Horoscop 7 februarie 2020. Capricornii primesc un ajutor neprețuit