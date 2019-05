Cristina Șișcanu despre traumele suferite de Filip, fiul soțului ei. „Din momentul acela, când a fost jignit aşa, nu s-a mai apropiat de un copil care să nu fie special”

Fostul prezentator de televiziune Mădălin Ionescu are trei copii din două mariaje diferite. Este vorba despre două fete și un băiat. Acesta din urmă, pe nume Filip, are probleme de sănătate încă de pe vremea când era foarte mic, din cauza unui vaccin. Actuala soție a lui Mădălin Ionesciu, are o relație extrem de apropiată cu Filip. Jurnalista și-a deschis sufletul și a vorbit despre traumele prin care a trecut Filip.

„Filip a fost primul copil care mi-a spus „mamă”, nu Petra. Suntem de nouă ani împreună, iar eu îl iubesc foarte mult, am o slăbiciune pentru el. El este deja mare, are 15 ani, şi trebuie să spun că toată familia a suferit pentru el, pentru că nu există centre şi specialişti care să le facă mai uşoară viaţa copiilor cum este Filip şi să îi ajute să-şi croiască un drum în viaţă”, a explicat Cristina Șișcanu pentru wowbiz.ro.

„A fost un caz alarmant, acum ceva timp, chiar pe strada noastră. Filip se juca mereu cu un vecin al nostru, de-o vârstă cu el. Se înţelegeau foarte bine şi erau de nedespărţit. La un moment dat, însă, fratele băieţelului l-a certat de faţă cu Filip. I-a poruncit practic să nu se mai joace niciodată cu el că nu vorbeşte bine, că nu ţine obiectele cum trebuie în mână. Iar puştiul respectiv nu s-a mai apropiat de Filip de atunci, l-a ocolit.

A fost o mare lovitură, o traumă pentru el. L-am dus la logoped, la psiholog, dar degeaba. Din momentul acela, când a fost jignit aşa, nu s-a mai apropiat de un copil care să nu fie special”, a povestit jurnalista.

Fostul prezentator de televiziune Mădălin Ionescu este căsătorit cu Cristina Șișcanu. Aceasta este cea de-a doua căsnicie a ex-moderatorului TV. Cei doi au împreună o fetiță, Petra. Din primul mariaj, Mădălin Ionescu are doi copii: Ștefania și Filip.

Citește și:

Radu Mazăre: „Scăpați de mine, stați să vedeți când vin frații mei, gemenii!” Replica rămasă în istorie a elevului „inteligent, dar nerespectuos”, devenit unul dintre marii fugari ai României

Citește mai multe despre Cristina Șișcanu pe Libertatea.