Cristina Șișcanu își urmărește cu atenție fanii. A reacționat imediat: „Și ce cauți aici?”

„La această oră târzie încă nu dorm… abia am ajuns acasă (și nu am fost la distracție ) și sunt de o seninătate și am un echilibru emoțional incredibile, exact așa cum exprimă această fotografie… deși e cam nefiresc să simt asta având în vedere ce mi se întâmplă… sau mai exact ce mi s-a întâmplat astăzi … O să va povestesc peste ani! Îmi dau seama că nu mai sunt cea de acum 5 ani, de exemplu, iar experiențele de viață m-au transformat. Eu am învățat câteva lecții foarte bine și o să mi le repet mereu că să nu le uit. Una dintre ele: nu te opri, mergi înainte!

Dragii mei, cred în destin, cred în forța uluitoare a Iubirii, am înțeles de ce unii oameni „răi” au trecut prin viața mea… și poate vor mai apărea și alții. Am ajuns să îi iubesc și să mă rog pentru anumite persoane care au contribuit la dezastrul meu emoțional odată… și ei nici nu știu… și acum mă mai gândesc la ei și mi-e milă de ei… și sincer mi-e frică pentru ei când văd că se ambitionează să meargă pe același drum greșit… și îi văd cât sunt de nefericiți!

Prieteni dragi, acesta nu e un text catchy… e un text care exprimă prea puțin din ceea ce simt și înțeleg… Știți care este cel mai valoros drept al unui om? Dreptul la libertate! Știți care este cel mai îngrozitor sentiment? FRICA! Iar FRICA îți suprimă LIBERTATEA. Eu nu mai am nicio frică, sunt liberă și mă simt REGINĂ”, a scris duminică seara Cristina Șișcanu pe contul său de Facebook.

„Crezi că ne interesezi? Nici vorbă”, i-a spus un internaut.

„Și ce cauți aici?”, i-a replicat imediat Cristina Șișcanu.

Cristina Șișcanu este cunoscută ca jurnalistă. Aceasta este căsătorită cu Mădălin Ionescu de câțiva ani. Aceasta este cea de-a doua căsnicie a ex-moderatorului TV. Cei doi au împreună o fetiță, Petra. Din primul mariaj, Mădălin Ionescu are doi copii: Ștefania și Filip. După naștere, Cristina Șișcanu a reușit să slăbească spectaculos, dând jos 27 de kilograme.

Citește și: Imaginile zilei vin din Ucraina. Buletine de vot cât un papirus și mese întoarse invers ca să încapă lista cu toți candidații!

Citește mai multe despre Cristina Șișcanu pe Libertatea.