Cristina Șișcanu, dur criticată după ce s-a apucat să predea gramatică online. „Aruncați cu noroi. Nu înseamnă că mă voi opri”

„Eram sigură cu unele persoane se vor simți lezate după ce voi începe să predau gramatică online. Voi în loc să vă folosiți de munca mea, pe care o ofer gratis, aruncați cu noroi. Comentează unele persoane că de ce să ofer eu lecții de gramatică.

Înseamnă că voi faceti greșeli gramaticale, înseamnă că aveți probleme grave de exprimare. Gramatica limbii române nu e ușoară, este grea. Vă rog frumos să nu mă confundați cu orice personaj de pe TikTok”, a spus Cristina Șișcanu pe Instagram.

„Eu știu ce am învățat, cât de mult mai am de învățat. Totuși am niște rezultate pe care nu mi le poate contesta nimeni. Am venit cu dovezi de necontestat, aceasta este una dintre diplomele mele la care țin foarte mult. Am muncit foarte mult, nici nu am avut profesori care să mă pregătească pentru etapa națională la Limba și Literatura Română.

Înainte de olimpiadă nu am mai fost aproape o lună la școală, am scris zeci de caiete cu opere, pentru a putea face față.

Vreau să vă spun că am ajuns cu degetul acesta imobilizat, din cauza pixului efectiv nu îl mai puteam mișca, atât de mult am scris, dar a fost cu rezultat. Știți cine mi-a creat greutățile?

Oameni ca voi, care comentați împotriva proiectului meu din online. Nu-i nimic, nu înseamnă că mă voi opri din cauza asta. Din păcate, pentru orice lucru bun pe care îl faci trebuie să te justifici. Nu este o laudă, eu mă apăr”, a mai spus soția lui Mădălin Ionescu, potrivit Wowbiz.

