De Livia Lixandru,

Vedeta nu s-a putut ridica de pe scaun câteva minute. „Mi-e rău”, a spus Cristina Șișcanu când a reuşit să se ridice.

Ajunsă în culise, Cristinei Șișcanu i s-a adus imediat apă și a mărturisit că se simțea rău de mai mult timp, însă când a fost pusă să vorbească a realizat că nu mai are aer.

Îmi era rău, dar am zis că rezist. Când Ilinca m-a întrebat și a trebuit să vorbesc, am realizat că nu am aer, că nu pot să respir. Cred că de la căldură”

Cristina Șișcanu