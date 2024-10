Ani de zile Mădălin Ionescu a lucrat la emisiunea „Acces Direct”, ulterior el a trecut la Kanal D, iar în prezent muncește la Antena Stars, are propria emisiune. Și soția Cristina Șișcanu are propria emisiune de televiziune, la Metropola TV. Dintre cei doi, prezentatorul are un salariu mai mare, după cum a recunoscut chiar soția lui.

Cu toate acestea, Cristina Șișcanu aduce mai mulți bani în casă, ea are și o firmă unde derulează mai multe activități, chiar și campanii în mediul online. „Da, e adevărat (n.r. că ea aduce mai mulți bani în casă). Și vreau să spun un lucru.

În ultimii ani, nu mai știu, nu pot să fac un calcul acum, dar…într-adevăr. Îți dai seama, în mare parte din ani, el a câștigat mai mult. Însă, dezvoltându-se și partea asta de online, eu lucrez și în televiziune, mi-am făcut și o firmă prin care derulez diverse activități – eu câștig mai mulți bani. E adevărat’, a declarat Cristina Șișcanu pentru viva.ro.

Cristina Șișcanu: „Pe partea de online, eu am mult mai multe colaborări”

Totodată, Cristina Șișcanu a explicat că Mădălin Ionescu s-a împăcat că ea aduce mai mulți bani în casă. „Nu are de ce (n.r. să fie frustrat). În meseria noastră, care cumva e comună, femeile sunt mai bine plătite decât bărbații. E o chestie normală.

Ok, dacă lucra el în altă zonă, la bancă sau în altă parte, atunci hai să zicem. Suntem în acest business, dar, în televiziune, el e mai bine plătit decât mine, e adevărat. Însă, pe partea de online, eu am mult mai multe colaborări, că sunt femeie. Ăsta e un lucru foarte bun”, a adăugat ea.

„Mi-am amintit…eu, la începuturi, zic: «Doamne, vreau să ajung, la un moment dat, să lucrez eu și tu să stai mai mult acasă cu copiii. Să câștig eu mai mulți bani». Nu degeaba am zis că, uite, am ajuns. Nu are nicio relevanță și nu are de ce să se supere. Mădălin este stâlpul familiei, el ne-a creat tot confortul pe care îl avem. Am muncit cot la cot”, a încheiat Cristina Șișcanu.

În urmă cu ceva vreme, Cristina Șișcanu a reacționat, după ce i s-a spus că e căsătorită cu Mădălin Ionescu din interes. „Specialistă în iubire, ai dăruit iubire pentru siguranța ta, venită din Moldova, dacă era Mădălin sărac tot atât de mult îl iubeai? Găseai un bărbat fără copii, nu mai filozofa!”, a fost criticată vedeta. Cristina Șișcanu i-a oferit următorul răspuns: „Când eu și Mădălin am început relația , el nu avea nici măcar mașină, casă nici atât. Avea doi copii”.

