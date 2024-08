Mădălin Ionescu a răspuns recent la una dintre cele mai controversate întrebări ale internauților, demonstrând încă o dată transparența cu care își tratează fanii. Prezentatorul TV a organizat pe Instagram o sesiune de întrebări, oferindu-le urmăritorilor săi ocazia de a-i adresa orice curiozitate despre viața sa. Una dintre întrebările care au atras atenția a fost legată de posibilitatea ca soțul Cristinei Șișcanu să aibă o amantă.

Mădălin Ionescu nu a ezitat să răspundă direct și a negat categoric acest lucru. El a subliniat că nu poate înțelege sub nicio formă oamenii care trăiesc o viață dublă și că loialitatea și sinceritatea sunt valori fundamentale pentru el.

„Nu. Nu-i înțeleg pe bărbații care trăiesc pe două planuri. De ce să îți complici viața în halul ăsta? Să trăiești sub o presiune uriașă, să-ți ștergi mereu urmele, să pierzi atât de mult timp căutând căi prin care să eviți dezastrul care oricum se va produce la un moment dat, mi se pare horror.

Nu ești mulțumit de viața cu partenera? Desparte-te! În cel mai rău caz apelezi la serviciile „profesionistelor”, deși nici partea asta nu e ok dacă îți iubești consoarta”, a declarat Mădălin Ionescu.

Mădălin Ionescu a semnat contractul cu Antena Stars

Toamna aceasta vine cu o mulţime de surprize pentru telespectatorii Antena Stars. Mădălin Ionescu s-a alăturat staţiei tv, alături de care pregăteşte un format fresh, o emisiune ce va putea fi urmărită zilnic, de luni până vineri, la Antena Stars.

„Am spus public că voi reveni în televiziune doar pentru un proiect de anvergură. De ce am ales Antena Stars? Pentru că aşa s-au aliniat astrele. În traducere, pentru că imediat după ce am fost contactat de echipa de conducere de aici, am constatat că avem o chimie reală, puternică şi viziuni foarte apropiate despre televiune Voi prezenta aici un show zilnic, de luni până vineri, un supermarket tv, un perimetru al contrastelor, al portretelor excepţionale şi al istoriilor senzaţionale. Mă întorc astfel în trustul în care am cunoscut un succes fulminant în urmă cu 15 ani cu emisiunea „Acces Direct”, hotărât să reiau seria succeselor cu o producţie care sper să devină rapid noua favorită a publicului!”, a declarat Mădălin Ionescu.

Cu peste 20 de ani experienţă pe piaţa media din România, Mădălin Ionescu le va aduce telespectatorilor Viaţa fără filtru , un format fresh, care va trata în cheie unică poveşti de viaţă spectaculoase şi realităţi româneşti de actualitate. Mădălin şi echipa sa vor explora contrastele, deopotrivă reuşitele şi căderile spectaculoase sau portrete excepţionale, care au inspirat şi continuă să inspire românii. Pe lângă segmentele specifice, emisiunea va aborda o serie largă de subiecte, inclusiv interviuri speciale, evenimente sportive, ştiri mondene, evenimente culturale şi investigaţii .

