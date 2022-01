Într-un clip video postat pe Instagram la secțiunea InstaStory, Dani Oțil a făcut public faptul că se desparte de casa în care a locuit ani de zile, locuința în care a stat cu Mihaela Rădulescu, fosta lui iubită.

„Se vinde celebra garsonieră. Garsoniera e tare pentru că are mobila desenată de mine. În patul ăla am dormit eu și…(n.r. aici a făcut câteva gesturi amuzante), a scris istorie această garsonieră. Are pereții încă încărcați”, a declarat el, conform Click.

Garsoniera lui Dani Oțil din București, zona Vitan, e scoasă la vânzare cu 46.500 de euro, atât cere prezentatorul pe ea. Imobilul este complet mobilat și utilat. Aceasta are o cameră mare, „open space” cu bucătăria. Exista mai multe dulapuri, spații de depozitare, o comodă, birou, dar și o canapea. Baia nu este foarte mare, dar are duș cu cădiță.

„Vă propun spre vânzare o garsonieră cochetă situată în zona Vitan-Bârzești, într-un imobil din anul 2009. Poziționat în spatele hotelului Rin Grand, blocul în care se află garsonieră este ferit de zgomotul străzii. Garsoniera se vinde complet mobilată și utilată.

Aceasta se află la etajul 3 din 10, iar blocul beneficiază de lift și interfon. Unul dintre atuu-rile proprietății fiind luminozitatea pe care o oferă și poziționarea perfectă, într-o oază de liniște departe de gălăgie”, se arată în descrierea garsonierei, pe site-ul care a pus-o spre vânzare Dani Oțil.

Dani Oțil și Mihaela Rădulescu au locuit în garsonieră

În noiembrie 2008, Mihaela Rădulescu a părăsit vila de la Snagov, în valoare de 800.000 de euro, unde locuise cu fostul soţ Elan Schwarzenberg, pentru a se muta in garsoniera de aproximativ 40.000 de euro, achiziționată în rate de Dani Oțil, informează magazinuldecase.ro

In ciuda faptului ca are o suprafață mică, el a mobilat-o în așa fel încât a valorificat fiecare metru pătrat al acesteia. Din păcate, în 2014 cei doi s-au despărțit.

