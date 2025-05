Carmen Negoiță a vorbit deschis despre perioada dificilă care a urmat divorțului de omul de afaceri Ionuț Negoiță, cu care a fost căsătorită timp de 11 ani și cu care are doi copii. Vedeta susține că, în ciuda aparențelor, separarea nu i-a adus câștiguri financiare considerabile, ci dimpotrivă, a rămas „cu mai nimic”.

Câți bani a primit Carmen Negoiță după divorț

Potrivit declarațiilor sale, în urma divorțului, care a avut loc în 2010 și a fost intens mediatizat, a primit doar câteva sute de mii de euro, achitate în rate, pe parcursul mai multor ani.

„O să vă zic ceva în premieră, ce nu se știe până în ziua de astăzi, faptul că, atunci când am divorțat, nu vorbim de milioane, vorbim de câteva sute de mii de euro care trebuiau plătite în 11 ani. Era vorba doar de plata acelor acțiuni pe care eu le aveam, 5% erau, în vreme de 11 ani. Se plăteau niște rate, care mie îmi asigurau un confort, ca eu să pot să dezvolt alte lucruri. Am rămas cu o casă, cu o mașină și cu acele sume. Ulterior, după trei ani, ce aveam garanți pe acel contract, și anume Ionuț Negoiță ca persoană fizică și o companie, compania a fost dizolvată, Ionuț nu mai este persoană solvabilă, nu mai are niciun card pe numele lui, prin urmare, s-a plătit doar trei ani. Prin urmare, nu am primit nimic. Banii ăia m-au ajutat să trăiesc o perioadă de timp, dar de aproximativ 10 ani, trăiesc doar din ce câștig eu”, a spus Carmen Negoiță la Kanal D, la 40 de întrebări cu Denise Rifai.

Carmen Negoiță a spus cu ce a rămas după divorț

Mai mult, a pierdut casa și spațiul de lucru, imobile care erau ipotecate și care, potrivit înțelegerii, trebuiau eliberate de sarcini după finalizarea divorțului – lucru care nu s-a concretizat niciodată.

„Casa care mi-a rămas mie la divorț avea o ipotecă pe ea, ipoteca trebuia să fie ridicată la o lună după ce rămânea definitivă și irevocabilă procedura de divorț, lucru care nu s-a întâmplat. După doi ani în care nu s-a întâmplat, am intentat un proces pentru obligațiunea de a face. Iar după șase ani de judecată mi s-a perimat dosarul din cauza avocaților mei. Prin urmare, casa în care stau nu mai este a mea, a fost scoasă la licitație de bancă, a fost cumpărată de o altă firmă și momentan mi se permite să stau acolo, dar eu nu mai sunt proprietară. Prin urmare, nu pot să spun că am rămas cu ceva după divorț. Iar acel spa de care se vorbește nu a rămas. Am rămas să lucrez un singur an, după care mi s-a spus că am trei zile să predau totul și să plec”, a mai spus Carmen Negoiță.

Cu toate acestea, vedeta se declară recunoscătoare pentru cei doi copii ai săi, Ingrid și Harold, pe care îi consideră cele mai mari realizări. Ingrid a absolvit facultatea de Comunicare și Relații Publice la Londra, iar după o perioadă petrecută în Marea Britanie, s-a întors în România, unde s-a angajat. Harold, cu doi ani mai mic, studiază business în Lausanne, Elveția.

