Ilinca Vandici, 35 de ani, a fost ultima invitată a lui Denise Rifai, în cadrul emisiunii „40 de întrebări” de la Kanal D, iar printre temele de discuție au fost și cele legate de bărbații cu care a avut legături amoroase până la căsătoria, în 2017, cu Adrian Neacșu. Cei doi au și un băiețel, pe Zian, în vârstă de 4 ani.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 18

„Am avut un iubit pe care l-am întreținut eu”

Prezentatoarea de la „Bravo, ai stil” a fost chestionată dacă a avut vreun iubit fără bani! În trecut, a fost acuzată că a vânat bărbați bogați. „Am avut iubiți fără bani, mai mult, am avut unul pe care l-am întreținut eu! Nu i-am căutat pe cei cu bani. Sunt genul de femeie care târziu și-a apreciat frumusețea. Ca apreciere pentru mine, eram sub nivelul mare. Da, s-a nimerit să fiu cu bărbați potenți financiar, am atras asta în viața mea, atât. Dacă eu îmi permit o mașină, o casă, iar el nu reușește o mașină mai șmecheră, o casă mai frumoasă, niște haine mai bune, de ce l-aș iubi?! Am avut relații cu milionari, dar nu m-am ales cu nicio vilă, cu nicio mașină, cu nicio piscină. Două-trei gentuțe de firmă și câteva coliere cu diamante”, a povestit Ilinca.

„I-aș ierta orice soțului”. Pentru Zian

Orădeanca a explicat și ce a căutat în diversele pasaje amoroase din trecut: „Dorința de a găsi în parteneri acea afecțiune pe care nu am avut-o din partea părinților, dorința de a fi în centrul atenției, de a fi văzută, de a fi apreciată de public, de a primi laude în permanență. O durere mare, un gol imens pe care am încercat să îl umplu așa cum am putut”.

Recomandări Surpriză în Rusia: Oligarhul preferat al lui Putin a anunțat „ceva similiar cu un manifest” în care cere reducerea aparatului de stat și „economie de piață”

Faptul că are o familie, un băiețel, pe Zian, îi conferă un alt tip de gândire femeii de 35 de ani, față de perioada dinainte de a fi mamă. „Înainte de Zian, nu i-aș fi iertat nimic soțului, bărbatului de lângă mine. Dar, deși nu vreau să zic, i-aș ierta absolut orice! Și când spun absolut orice este absolut orice”, a mărturisit ea.

Frica de sărăcie

A recunoscut că temerea ei cea mare rămâne frica de sărăcie. Cu toate că nu i-a lipsit nimic material în copilărie, după cum a admis în multe interviuri. „Ție nu ți-e frică de sărăcie? N-aș numi-o frică, mai degrabă zonă în care nu vreau să ajung. Fug de acest cuvânt, dar da, au fost momente în viață în care am simțit că pot ajunge la sărăcie. Dar mi-a fost teamă! Îl aveam în minte pe tata, el se ocupa de tot să nu ne lipsească nimic. Și când nu a mai fost, atunci am zis „Cine”?! Tata m-a pregătit toată viața pentru momentul când n-o să mai fie. Le ajutam pe mama și pe sora mea nu neapărat financiar, ci moral. Preferam să iau eu de la mine, când ajunsesem la București, ca să aibă ele”, a mai povestit Ilinca Vandici.

GSP.RO Primele declarații ale pilotului rus care a șocat întreaga lume cu gestul său. Explicații de necrezut. S-a luat o decizie drastică în cazul lui

Playtech.ro ȘOC! Serghei Lavrov, reacție halucinantă despre războiul din Ucraina. Ce a spus omul lui Putin despre SUA

Observatornews.ro ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum s-a produs accidentul cu două TIR-uri de pe "Valea Morții". Șoferii n-au avut nicio șansă

HOROSCOP Horoscop 12 aprilie 2022. Vărsătorii au toate șansele să înceapă să filosofeze despre tot ce este legat de bani și resurse

Știrileprotv.ro Mai multe avioane de luptă rusești au fost interceptate de poliția aeriană NATO deasupra Mării Negre. Piloții din România sunt în alertă sporită: ”Putem fi nevoiți să doborâm avionul inamic”

Orangesport.ro Clipele teribile prin care a trecut vedeta TV: "Eram moartă pe interior"