La începutul acestui an, Costin Craioveanu a anunțat că s-a căsătorit cu Ada, femeia care acum îl face fericit după divorțul de Mihaela Cernea. Căsnicia cu artista s-a încheiat în toamna anului trecut, după 21 de ani de relație.

Pictorul mărturisește că Ada este femeia care i-a schimbat viața și care a reușit să-l facă din nou fericit. Costi Craioveanu a dezvăluit cu ce se ocupă actuala lui soție și este foarte mândru de ea. Ada are propria afacere, mai exact o firmă de închirieri.

„Nu am planuri pentru primăvara aceasta, pentru că la mine planurile vin de la sine. Soția mea este bine, a plecat la serviciu, muncește. Ada are o firmă de închirieri, mai exact are un bloc cu apartamente pe care le închiriază și tot așa”, a declarat pentru Click!, fostul soț al Mihaelei Cernea.

Deși nu mai formează un cuplu cu fosta solistă de la Class, Costin Craioveanu are grijă să aibă o legătură strânsă cu cei doi copii pe care îi au împreună. Pictorul este mândru de ei și au o relație foarte frumoasă. El este vizitat zilnic de copiii lui, care locuiesc cu mama lor la două străzi distanță de acesta.

„Eu în fiecare zi pictez și am grijă de copiii mei ce vin în fiecare zi pe la mine. Ne jucăm prin grădină, alergăm, este frumos, avem o relație frumoasă! Slavă Domnului că ei stau la două străzi distanță de mine și ajung foarte repede la mine. Eu am o casă mare, în zona Cotroceni, cu grădină, și avem unde să ne desfășurăm activitatea.”

Costin Craioveanu și Mihaela Cernea sunt vecini

În octombrie 2022, Mihaela Cernea și Costin Craioveanu au semnat actele de divorț, după un mariaj de 18 ani. Multe discuții au avut în contradictoriu privind separarea, însă de dragul copiilor au încercat să comunice în continuare.

Chiar dacă e implicat într-un nou mariaj, el spune că are o relație bună cu fosta soție, vorbesc doar despre copiii lor atunci când se întâlnesc. „Eu cu Mihaela suntem vecini. Stăm la două străzi distanță. Ne mai intersectăm uneori atunci când mergem la magazin și vorbim despre copii cam atât nimic mai mult”, a mai spus Costin Craioveanu.

Cine e noua soție a lui Costin Craioveanu

Costin Craioveanu s-a recăsătorit chiar în prima zi din an și a făcut anunțul pe rețelele de socializare. Pe contul său de Instagram, pictorul a anunțat că s-a recăsătorit și a prezentat-o tuturor pe noua sa soție, Ada.

„Azi 1.01.23 de ziua Sfântului Vasile cel Mare și după 21 de ani de căsătorie încheiați în septembrie 22, cu 2 copii frumoși și talentați, cu momente frumoase de iubire și respect, cu mii de tablouri și concerte frumoase, am luat-o pe drumuri separate, unul cu Hristos și muzica godspel, altul pe party-uri și muzică electronică & underground. Tatăl meu îmi spunea ca nu poți fi sclav la 2 stăpâni…

Am ales acest drum, bun, prost, doar EL știe. Este soția mea, o fată credincioasă și-i mulțumesc părintelui meu Arsenie Boca și tatălui meu din Cer pentru ea. Vă doresc un an nou plin de iubire, fără orgolii sau supărări. Ea este Ada Craioveanu și vă dorim La mulți ani!????”

