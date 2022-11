Liviu Vârciu i-a luat fiicei sale un apartament într-un complex nou de blocuri în București. Carmina este foarte încântată de noua locuință și îi este recunoscătoare tatălui ei pentru sacrificiul pe care l-a făcut pentru ea. Deși la început i-a fost puțin dificil să fie pe picioarele ei, acum fata cea mare a prezentatorului TV a ajuns să se întrețină singură.

Carmina nu vrea să mai ceară bani părinților ei și își dorește să fie o tânără independentă. Fata cea mare a lui Liviu Vârciu a mărturisit că face bani din campaniile online pe care le are, dar s-a și angajat. Tânăra lucrează pentru Ana Roman, fosta iubită a lui Cătălin Cazacu.

„A fost un pic dificil la început, că nu mai era nimeni, eram singură. În ceea ce privește bănuții, mai am și ajutorul lor momentan, deși din toate puterile și răsputerile mele vreau să închei capitolul ăsta. De când am venit la București și tata m-a ajutat, dar și mama foarte mult. Dar îmi mai câștig și banii mei. Încet, încet, sper să fiu cât mai repede pe picioarele mele.

Banii vin de pe partea de online, pentru că pe asta m-am axat în ultimul timp și lucrez în același timp la Ana Roman Brand, la atelierul Anei Roman. Sunt un ajutor pentru ea acolo la birou, mă mai ocup de pagina de Instagram. Mă implic în toate necesitățile pe care le are.

Parțial poate că prin intermediul Andei am ajuns să merg la Ana Roman. Mi-e tata mi-a recomandat-o pentru că probabil știa de la Anda că are nevoie de o fată ca ajutor acolo. Eu oricum o știam pe Ana de foarte mult timp”, a spus Carmina Vârciu, pentru Fanatik.

Carmina a avut discuții cu părinții despre bani

Fiica lui Liviu Vârciu a povestit că de când s-a mutat în București nu a mai ținut cont de cheltuieli, iar la un moment dat a avut chiar discuții cu părinții ei. De asemenea, Carmina îi este recunoscătoare mamei sale, dar și tatălui său.

„De când am venit la București nu mai am o medie cu cât cheltui. Încerc să nu întrec calul, dar Carmina nu a avut limită de când s-a mutat. Încerc să nu mai fiu atât de cheltuitoare. Problema mea era că nu dădeam bani pe haine sau bijuterii, erau chestii de casă, cutii. Spray-uri de casă, 80 dacă se poate, nu știu, orice chestie de casă decorativă. Am avut discuții despre bani pentru că mi se pare normal, dar am fost tot timpul înțelegătoare. N-am putut să fac mofturi, având în vedere ce viață mi-a oferit mama și tata”, a mai afirmat tânăra.

