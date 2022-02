Cine e Ana Roman, femeia care a apărut în brațele lui Dan Bittman. Aceasta deține propria afacere

Weekendul trecut, o petrecere a fost dată în cinstea Taniei Budi, care a împlinit pe 6 februarie vârsta de 54 de ani. La petrecere au participat Dan Bittman și Ana Roman, care s-au fotografiat împreună. O mulțime de reacții au venit în spațiul public după apariția celor doi.

Unii știu cine e Ana Roman, dar alții nu. Femeia nu e străină de showbiz, aceasta a avut o relație cu Cătălin Cazacu. Cei doi au trecut prin multe situații, ba erau împreună, ba se despărțeau. Cu toate acestea, au rămas în relații bune după separare.

Ea a spus că fostul iubit Cazacu e alături de ea cu un sfat ori de câte ori are nevoie. „Este apus de mult, dar ne-am salutat, suntem ok, suntem prieteni, ne-am salutat chiar, e totul ok între noi. Mă ajută mereu când am nevoie de un bărbat în casă, e mult spus, nu avem nicio treabă, dar suntem prieteni, iar dacă am nevoie de un sfat de la un bărbat îl sun pe el”, a spus ea acum ceva vreme la Antena Stars, conform spynews.ro.

Cu ce se ocupă Ana Roman

Femeia care a apărut în brațele lui Dan Bittman deține și propria afacere. Ana Roman are un brand de îmbrăcăminte care îi poartă numele. Aceasta produce și vinde haine elegante, rochii, fuste, dar și pantaloni și diverse modele de blugi. Pentru propriul business e și fotomodel, Ana Roman a pozat pentru colecțiile ei de haine.

