„Sunt în continuare creativ și am o mulțime de idei de piese, de show-uri și de alte surprize. Am cântat în gondolă (canzonette) și am primit o călătorie gratuită (râde).

M-au filmat niște turiști japonezi, sunt vedetă printre ei. Veneția este și va fi pentru artistul din mine, acel loc special în care mă pot alimenta de la o sursă spirituală cu artă pură. O să găsesc timp pentru un weekend în care să vizitez această perlă a Italiei împreună cu familia mea, căci sigur le va plăcea și lor. Deocamdată sunt aici în „interes de serviciu”.

Nu, nu am cântat. Sunt în tratative cu o agenție italiană pentru o serie de concerte în Italia și vedem ce se va întâmpla pe viitor. Sunt multe de văzut aici și sper să revin cât mai repede cu treabă”, a mărturisit solistul pentru Click.

Dan Helciug, despre familia lui

Dincolo de activitatea lui în industria muzicală, Dan Helciug e un bărbat împlinit alături de familia lui. E căsătorit cu Elena, alături de care are o fiică, pe Ruxi, în vârstă de 7 ani, și un băiat, pe Luca, în vârstă de 14 ani.

Anul trecut, artistul a vorbit despre familia lui. „Copiii mei au crescut, Luca este clasa a VIII-a, e bărbățelul casei, mă ajută la idei de texte, e foarte bun la limba și literatura română. Ruxandra e clasa a II-a și mă învață să dansez. Este o foarte bună dansatoare, acum e în faza Michael Jackson, îl imită foarte bine, are pălăriuță… E o adevărată domnișoară”, a declarat Helciug.

