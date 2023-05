Fiica lui Liviu Dragnea a urmat în anul 2016 un workshop ținut de Ivana Chubbuck, iar în 2018 a plecat în Statele Unite să studieze actoria. „Am fost pasionată de actorie dintotdeauna. De când eram foarte mică mi-am dorit să fiu actriță și toți cei din jurul meu știau despre acest vis al meu.

Alexandra Dragnea: „Am absolvit un conservator de actorie în Los Angeles”

În timpul școlii am participat la diferite programe de actorie, cursuri de teatru și workshopuri. Dar, după ce am absolvit un conservator de actorie la Institutul Lee Strasberg din Los Angeles, pot spune că am început să mă concentrez pe a construi o carieră în acest domeniu”, a declarat Alexandra Dragnea, care a jucat în multe dintre videoclipurile soțului ei, Alex Mațaev, iar debutul l-a avut într-un scurtmetraj intitulat „Magdalena”.

Întrebată cu ce se ocupă acum mai exact, Alexandra Dragnea a dezvăluit: „Momentan lucrez la câteva filme scurte, pe care intenționez să le trimit la diverse festivaluri de film.

Totodată, aplic și particip la probele de casting pentru proiectele care mi se par interesante, atât în România, cât și la nivel internațional”.

„Este o meserie în care trebuie să te obișnuiești cu respingerea încă de la început”

„E posibil să mergi la un casting pentru prima dată și să primești rolul, dar este la fel de posibil să mergi la zeci, chiar sute de castinguri și să nu ai succes la niciunul. Acest lucru este valabil oriunde în lume, nu doar în România. Poate în România este puțin mai ușor, comparativ cu Anglia sau America, unde concurența este mult mai mare.

Este o meserie în care trebuie să te obișnuiești cu respingerea încă de la început și să înțelegi că nu are legătură cu tine. Faptul că nu ai reușit să obții un rol la un casting nu înseamnă că nu ești suficient de bun sau că ai făcut ceva greșit.

Pur și simplu, nu te-ai potrivit cu viziunea regizorului sau a directorului de casting. Este important să nu renunți, să continui să muncești și să nu uiți de motivația inițială care te-a condus pe acest drum. Este ușor să te descurajezi, dar cred cu tărie că totul în viață se întâmplă la momentul potrivit. Atunci când apare oportunitatea, trebuie să fii pregătit. Bineînțeles, este nevoie și de un strop de noroc”, a mai completat ea.

Alexandra Dragnea e căsătorită cu Alex Mațaev

Alex Mațaev și Alexandra Dragnea s-au cunoscut în culisele „X Factor” 2013, acolo unde tânăra a venit special să își susțină preferatul. Între cei doi a fost dragoste la prima vedere, iar de atunci sunt nedespărțiți.

La scurt timp după ce a început povestea lor de dragoste, Alex a mărturisit că nu se teme de tatăl iubitei lui, având în vedere că iubirea dintre ei este atât de mare. Fiica lui Liviu Dragnea a devenit cunoscută și după ce a filmat alături de Alex videoclipul piesei „Cu capul în nori”.

Potrivit unei declarații făcute de Liviu Dragnea, fiica lui s-a căsătorit cu interpretul Alex Mațaev în anul 2020.

