Rita Mureșan a fost căsătorită cu Nelu Mureșan timp de 13 ani. Cei doi s-au despărțit în 2007, însă au rămas în relații bune, datorită fetelor Gloria și Rebecca. Fiica cea mare, Rebecca, urmează să împlinească la sfârșitul lunii acesteia 25 de ani, iar cea mică, Gloria, are 22 de ani. Vedeta se concentrează la viitorul profesional al fiicelor, dar și la viața sa.

De curând, designerul a oferit un interviu pentru Fanatik în care a dezvăluit motivul pentru care în ultima perioadă nu a mai stat în România. „Am fost mai mult plecată din țară în perioada asta. Am stat vreo trei luni în America, pe la Milano am mai avut treabă, Istanbul. Milano este a doua mea casă, dar eu nu prea postez pe internet. Eu am locuit trei ani la Milano și cred că am mai mulți prieteni acolo, decât în România. Am ținut și câteva seminarii de dezvoltare personală și evoluție spirituală.”, a declarat Rita Mureșan.

Nu doar cu cariera ei se mândrește, dar și cu fiicele sale. Se știe că fata cea mare a vedetei este plecată de aproape șapte ani în America, acolo a studiat, acolo își face o carieră, iar cea mică are un job în Thailanda.

„În urmă cu câțiva ani, fetele mele erau plecate, una la Londra, iar cealaltă în New York, și le vedeam pe amândouă în drum spre America, dar acum, una este în Thailanda, iar cealaltă în New York, iar eu sunt la mijloc. Gloria a terminat Kings College în Londra, iar primul ei contract după facultate a fost în Thailanda. Acum lucrează la un lanț hotelier, în echipa de marketing. A avut mai multe oferte, dar noi am sfătuit-o să meargă în Thailanda. Este foarte încântată de job și a nimerit un sezon bun, din punct de vedere turistic.”, a mai povestit Rita Mureșan pentru aceeași sursă.

Revedere cu familia

La sfârșitul lunii septembrie, Rita Mureșan a avut parte de o întâlnire neașteptată cu fostul soț, la 14 ani de la divorț. Fiica lor cea mică a împlinit 22 de ani și au sărbătorit-o toți într-un restaurant din București. S-au pozat împreună, iar Rita Mureșan a distribuit imaginea pe Facebook. Stă alături de fostul soț. Vedeta a avut și un mesaj. „Cină în familie! La mulți ani, Gloria!”, a transmis ea.

„Prințesa vieții mele, să fii sănătoasă, fericită, să ai drum luminat în viață! Să ți se îndeplinească dorințele așa cum e mai bine pentru tine! Te iubim enorm! Îți mulțumim cu recunoștință că ne-ai ales ca părinți, ca familie! Mami, tati, Rebe, Bella, Danu, Dana, Răz, Alex, Nico și toată familia îți urează: La mulți ani frumoși și binecuvântați!”, a scris Rita Mureșan, pe Facebook pentru fata ei cea mică.

