Mika, fiul Alinei Chivulescu, are acum 24 de ani și a moștenit talentul artistic al mamei sale. A studiat tot la UNATC, regie, dar a înființat și o agenție de creație.

„Legat de Mika, nu știu cât i-ar plăcea lui să vorbesc despre el… Glumesc, mă înțelege! (zâmbește) Da, își face bine treaba, este creativ, are doi prieteni, Ștefan și Ada, cu care a pornit această agenție. Sunt recunoscătoare pentru ce e el. Are și un film premiat la Serile filmului românesc cu Trofeul pentru debut Teodor Corban; e o meserie complicată. În filmul de licență a spus că o să lucrăm împreună, sper să nu se răzgândească. Mi se pare ireal… Viața câteodată e mai frumoasă decât orice plan… (zâmbește)”, a spus Alina Chivulescu pentru revista VIVA!

Alina Chivulescu a dezvăluit și cum a evoluat relație dintre ea și Mika, pe parcursul anilor.

„Am crescut cumva împreună și am învățat unul de la celălalt. E o relație la care lucrezi mereu, cred. N-am fost nici, nici (zâmbește), am încercat să găsesc calea de mijloc; știam cumva că va ști să se ferească de probleme”, a mai spus vedeta.

Întrebată cum se menține în formă, Alina Chivulescu a fost sinceră. „Ce fac a devenit un mod de viață, deci nu mai simt că fac mare lucru, și în povestea asta sunt cam extremistă, dar noi suntem diferiți, corpurile noastre au nevoi diferite. Paradoxal, mâncarea mai

puțină, dar de calitate, îți dă energie mai multă. Nu reușesc mereu, dar încerc, merg cu metroul. Măcar ăștia care putem ar fi bine să facem asta.

Păcat că orașul ăsta nu are o rețea de transport în comun eficientă, e un oraș sufocat. Ca să revin la întrebare, nu prea cred în frumusețea interioară (zâmbește), iar asta exterioară, slavă Domnului!, azi nu mai e constrânsă de tipare. Contează mult mai mult carisma decât niște trăsături, energia ta, să fii tolerant, să rămâi calm, să fii ferm când e cazul. Astea le spun pentru mine”, a încheiat actrița.

