Cu ce se ocupă Gheorghe Visu, după rolul emblematic din „Inimă de țigan”. Actorul a dezvăluit cea mai mare frică a sa

Gheorghe Visu, actorul emblematic care a intrat definitiv în inimile românilor prin rolul lui State Potcovaru din serialul „Inimă de Țigan”, a făcut recent mărturisiri tulburătoare despre viața sa dincolo de lumina reflectoarelor. Invitat în podcastul moderat de Nicoleta Luciu – fosta sa colegă de platou – artistul a vorbit sincer despre lupta cu propriile temeri, despre golul lăsat de celebritate și despre cum s-a transformat în timp percepția sa asupra vieții și morții.

Ajuns la o vârstă matură și cu un palmares impresionant în spate, Gheorghe Visu recunoaște că faima care odinioară îi dădea un sentiment de invincibilitate a fost dublată de o aroganță subtilă, dar și de o presiune interioară greu de dus.

„Când am dat prima dată examen la teatru am picat și a existat o discuție între doi profesori de atunci și cred că cuvântul care mă poate caracteriza pe mine e „special”. De-a lungul întregii cariere am văzut asta. Nu că sunt controversat sau… dar foarte tare aș vrea să fac lucrurile altfel azi.

În ziua în care mi-am scos buletinul, mi-am scos și gipsul de la mână pentru că aveam mâna în gips. Și în ziua aia, cu niște biciclete, pe undeva în televiziunea veche, în Molier 2, nu știu dacă știi cam pe unde e asta, am făcut prima filmare pentru televiziune. În vremea aia nu existau înregistrări. În vremea aia intrai direct în emisiune și jucai live, dacă pot să zic așa”, a mărturisit Gheorghe Visu, în podcastul moderat de Nicoleta Luciu.

Actorul Gheorghe Visu se teme de moarte

Cea mai mare teamă care îl macină astăzi este moartea. Actorul a vorbit și despre începuturile sale în actorie, despre vulnerabilitățile din spatele succesului și despre cum, în ciuda notorietății, momentele de rătăcire și introspecție nu l-au ocolit.

„Probabil că îmi este frică de moarte! Asta este cea mai mare teamă a mea. Nu mi-a frică de succes, mi-a fost abia după ce a trecut. Îmi este în continuare frică. De aceea, pipăi foarte bine drumurile pe care le apuc de acum încolo. Pot să recunosc că am stat cu nasul pe sus până la un moment dat. Cred că deja aveam costumul roșu a lui State pe mine.

Umblam în el între masă și locul de filmare, nu mai știu cu cine am vorbit, dar am zis: când trec eu pe stradă, mă vede toată lumea. Atunci acela a spus, da pentru că ești în roșu. Atunci mi-am dat seama ce am spus. Atunci am conștientizat că oamenii nu știu ce am mai realizat eu. Nu știu că am jucat și în Iubire ca-n filme. Cu atât mai puțin în ce piese de teatru am jucat”, a mai precizat cunoscutul actor.

Mărturisirea lui Gheorghe Visu vine ca o lecție de sinceritate într-o lume în care imaginea pare să conteze mai mult decât esența. Cu vocea tremurândă, actorul își asumă trecutul, își recunoaște temerile și demonstrează, încă o dată, că adevărata forță a unui artist stă nu doar în aplauze, ci și în curajul de a fi vulnerabil.