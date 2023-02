În urmă cu mulți ani, Irina Nicolae a renunțat la cariera ei în muzică, la traiul în România și s-a mutat în Budapesta, unde a început o relație cu Marius Vizer, om de afaceri și președinte al Federației Internaționale de Judo. Deși e mai mare cu 20 de ani decât ea, vedeta a mărturisit că are o relație foarte bună cu soțul ei.

Dincolo de afacerile soțului, Irina Nicolae produce și ea bani, fosta cântăreață, care a avut și o agenție imobiliară în România, e acum designer, după cum i-a dezvăluit lui Cătălin Măruță. „Eu sunt pe partea de design, că asta fac. Nu șomez acasă. Copilul e, clar, prioritatea, da“. (…)”, a explicat vedeta, care are o fetiță cu Marius Vizer, pe Scarlett Maria, care are cinci ani.

Despre activitatea ei din Budapesta, Irina Nicolae mai dezvăluie: „Când eram mică voiam să fiu detectiv particular. Văzusem multe filme, foarte multe filme, între timp am mai crescut și am rămas tot în sfera frumosului și îmi place ce fac foarte mult.

Fac case frumoase, fac case cu suflet, este mult de muncă, lucrez cu un arhitect, lucrez cu o echipă întreagă. Eu nu vorbesc limba maghiară, dar am oameni care vorbesc engleză, arhitectul cu care lucrez și constructorul, cel puțin la proiectele astea două pe care le am. Ei finalizează partea de construcție și urmează partea mea”.

Și a continuat: „Sunt de la începutul procesului, de când se naște ideea, ce se dorește de la spațiul respectiv până la final, eu aprob absolut orice. Sigur că de partea tehnică răspunde arhitectul, desenează el absolut tot, dar și eu am făcut un curs în România, dar sunt și niște cursuri pe care trebuie să le mai fac și o să vin. Primul curs l-am făcut online, am dat și test.

Îmi place foarte mult ce fac și știi de ce? Pentru că oamenii când intră în casă, reacția e așa: Nu mai vreau să ies din casa asta, îmi place foarte mult. De fapt, asta cred că e menirea unei case, să te facă să rămâi acolo”, a încheiat ea.

Cine e, de fapt, Marius Vizer, soțul Irinei Nicolae

Marius Vizer, care este președintele Federației Internaționale de Judo, a făcut primii săi bani din afaceri cu banane și portocale. În septembrie 1988, Marius Vizer a plecat din țară. „Eram antrenor. M-am stabilit în Ungaria și Austria. După 90 am început să import în Austria legume și fructe din România. Am adus sute de vagoane de mere industriale. În schimb, în România exportam vagoane de banane și portocale. Apoi am organizat, în colaborare cu TVR, concursul Telebingo, până când Loteria a interzis jocul”, dezvăluia Marius Vizer într-un interviu pentru cancan.ro.

Ascensiunea lui Marius Vizer în sportul mondial a început la Oradea. Fost antrenor de judo, Vizer a înființat, în 1996, primul club privat din țară, Liberty. După numai trei ani, echipa să a câștigat Cupa Campionilor Europeni. În 1998, Vizer devenea deja președinte al Federației Române de Judo, iar în 2000 câștigă președinția europeană. Era, după 51 de ani de la înființarea acestui organism, primul șef venit din Est.

După o luptă acerbă cu sud-coreeanul Park Young-Sung, Marius rata la mustață, în 2007, conducerea Federației Internaționale de Judo. Acuzat de fraudă la alegeri, coreeanul și-a dat demisia după numai șase luni, motivând că e prea stresat, iar românul Vizer a fost ales în unanimitate șeful suprem al judoului.

