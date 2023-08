Într-un interviu pentru Playtech, ispita Daria Cuflic a vorbit despre experiența și rolul ei la „Insula iubirii”, emisiune în care s-a apropiat mult de Robert Kovacs, care s-a și despărțit în show de iubita Ema Oprișan. „Experiența Insula Iubirii a fost una inedită. Nu m-am aşteptat că poţi trăi atâtea, într-o perioadă scurtă de timp, doar 21 de zile, deloc suficiente ca să ne arate pe noi, pe fiecare, pe deplin.

Mai ales că, puşi în situaţii limită, cu toţii avem anumite reacţii. Este foarte uşor să judeci din comoditatea living-ului tău, fără să te pui în contextul celui pe care îl judeci”, a spus ea.

Daria Cuflic: „Nu am avut intenția să stric relații sau să rănesc pe cineva”

Și a continuat: „Insula mi-a arătat tot ce nu vedeam sau nu auzeam despre mine. Nu am avut intenția să stric relații sau să rănesc pe cineva, ci sa îi ajut să-și testeze relațiile. Am rămas aceeași persoană plină de viață, dar am decis să mă concentrez mai mult pe creșterea și dezvoltarea mea personală.

Ce am învăţat, pe propria piele, în contextul emisiunii, este că trebuie să lucrez mai mult pe partea emoţională, pentru că mă lovesc de mai multe lucruri acum, fiind foarte expusă”.

Recomandări „Sunteți în UE, dar autoritățile răspund ca în URSS”. Ce le transmit primăriile și Poliția refugiaților care s-au plâns că gazdele nu le-au dat banii de hrană alocați de Guvern

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

În prezent, ea deține un magazin online cu haine, vinde costume de vară ale căror prețuri pornesc de la 600 de lei, dar și rochii cu prețuri de peste 400 de lei. În același interviu, ea recunoaște că emisiunea a ajutat-o să își promoveze afacerea.

„Sigur că am fost şi judecată, însă tot cu ajutorul emisiunii mi-am şi promovat afacerea mea, cu haine. E o experienţă, ca în viaţă, ai şi de pierdut, şi de câştigat”, a spus Daria Cuflic, care nu a dezvăluit dacă va avea rolul de ispită și în sezonul următor.

„Vreau sa rămână un mister, deocamdată, dacă aş repeta experiența Insula Iubirii. Întocmai cum sunt şi eu, misterioasă, dar până la un alt sezon, vă invit să urmăriți deznodământul acestuia”, a încheiat ea interviul.

Urmărește ultimele

noutăți în format video

Playtech.ro De ce a PĂRĂSIT Cătălin Măruță postul TV care l-a consacrat. A spus TOT

Viva.ro Ioana Tufaru, în lacrimi la mormântul mamei sale, Anda Călugăreanu! Gestul neașteptat pe care l-a făcut la cimitir

AVANTAJE.RO Alexandra Dinu și Bobby Păunescu, din nou împreună. Unde își petrec vacanța

FANATIK.RO Cum arată casa care costă doar 1 euro. De ce nu vrea nimeni, de fapt, să o cumpere

Știrileprotv.ro Zeci de turiști de pe litoral au aflat, în câteva zile, că au cancer de piele. Consultații gratuite în mai multe stațiuni

Observatornews.ro "Îşi dorea o maşină, i-am luat loc de veci". Tatăl fetei omorâte la 2 Mai vrea ca şoferul care a provocat accidentul să plătească: "Să sufere cum suferim şi noi"

Orangesport.ro Ponta, reacţie furibundă după ce a fost în Ghencea la FCSB - CFR: "A fost sechestrat de un bugetar care plângea la showuri TV"

Unica.ro Zodii care vor avea ghinion până pe 15 septembrie. Mercur retrograd în Fecioară le dă mari bătăi de cap