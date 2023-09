Bogdan de la „Insula Iubirii” a răbufnit după ce a fost acuzat că trăiește din banii noii sale iubite: „Suntem la început, în perioada de cunoaștere”

Bogdan Florescu a participat la „Insula Iubirii”, în sezonul care tocmai s-a încheiat, alături de Claudia Florescu pe care, la final, a cerut-o în căsătorie. După emisiune, ei s-au despărțit, iar el spune că nu mai sunt șanse de împăcare.

Bogdan Cîrlan despre Claudia Florescu: „M-a ajutat din toate punctele de vedere”

„Nu, din punctul amândurora de vedere nu va mai exista nicio împăcare, fiecare și-a ales drumul lui în viață, fiecare ne dorim să fim fericiți și liniștiți și oricând va fi nevoie de ajutor între noi, o vom face.

Ne respectam în continuare, iar referitor la pozele de pe Instagram, cu siguranță acele poze vor fi șterse sau arhivate, dar nu acum, doar atunci când eu voi simți din suflet că trebuie să fac asta. Va fi doar decizia mea, atunci când voi simți să fac asta”, a spus Bogdan Cîrlan.

El a răbufnit în același interviu după ce s-a zvonit că fosta parteneră l-a întreținut. „Am observat că se vorbește foarte mult despre faptul că eu aș fi trăit pe banii Claudiei, în perioada în care noi am fost împreună, așa că aș vrea sa dezvolt puțin acest subiect.

Câtă vreme noi am format o familie, pentru că asta am avut, mai mult decât o relație, nu existau banii mei sau banii ei, erau banii noștri. Că în viață au fost momente în care nu aveam eu și avea ea și invers, sau când aveam amândoi sau chiar și când nu aveam niciunul.

Pe mine, această femeie, pentru care voi avea un respect enorm toată viața mea, m-a ajutat din toate punctele de vedere. Așa că o spun din nou, nu am trăit niciunul dintre noi pe banii celuilalt, au fost banii noștri”, a mai zis el.

Bogdan Cîrlan de la „Insula Iubirii a făcut videochat”

„A găsit o fraieră să îl întrețină, munca e grea” și „Te duci si cu ea pe la emisiuni sa faci bani si aia e ai scos banii pe 2023”, au comentat fanii în mediul online, după ce s-a aflat că are o nouă iubită. Și la aceste acuze, Bogdan Cîrlan a reacționat.

„Referitor la ce am spus public, da, sunt într-o relație cu cineva, însă suntem la început, în perioada de cunoaștere. Nu, nu trăiesc din banii ei, nu am trăit niciodată din banii femeilor cu care am fost în relații.

Mi-am asumat și am spus încă de la început că am făcut videochat vreme de 7 ani, dar de când am cunoscut-o pe Claudia m-am oprit. Poate de aici s-a tras concluzia în legătură cu banii”, a mai zis Bogdan, care a spus și cu ce vrea să se ocupe pe viitor.

„Meseria mea este de frizer, în viitorul apropiat mă voi reapuca de frizerie, o voi lua de jos din nou și mă gândesc și la cursurile de personal trainer, dar asta numai atunci când îmi voi reveni fizic”, a mai declarat el pentru Spynews.

Cine e noua iubită a lui Bogdan Cîrlan de la „Insula Iubirii”

Bogdan Cîrlan, fostul concurent de la „Insula iubirii”, se iubește cu o fostă concurentă de la „Chefi la cuțite”. Cunoscută ca Bad Angie sau „favorita lui Cătălin Scărlătescu”, Angie Moisescu ar fi într-o relație cu fostul iubit al Claudiei Florescu, scrie Cancan.

Angie a participat în sezonul 4 al celebrului show culinar de la Antena 1. „Noua mea iubită mă susține din toate punctele de vedere, dar nu financiar, așa cum poate crede foarte multă lume. Noua mea iubită, sau cum vreți voi să-i spuneți, mă acceptă fix așa cum sunt eu, a spus că ea nu vrea să mă schimbe cu absolut nimic, că ea s-a îndrăgostit de mine fix așa cum sunt eu. Ea mă respectă și mă acceptă fix așa cum sunt eu”, a spus Bogdan, pe rețelele de socializare.

