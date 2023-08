Ispita Bogdan Stăruială s-a îndrăgostit de Bianca Giurcă la „Insula Iubirii”: „Simt așa, o chimie”. El a avut o relație cu Alexandra Stan

O nouă ceremonie a focului a avut loc ieri la „Insula Iubirii”, când toate ispitele masculine au făcut declarații despre interacțiunile lor cu concurentele. Cel care a surprins a fost Bogdan Stăruială, care a recunoscut în fața tuturor că s-a îndrăgostit de concurenta Bianca Giurcă.

Ea a avut o relație cu Marius Moise, care s-a despărțit de ea în timpul show-ului, după ce ea s-a apropiat de ispita Alin Simoiu.

Bogdan Stăruială: „I-am spus că îmi plac obrajii ei. M-am îndrăgostit de ea”

„Eu am văzut la Bianca și la Marius încă de la început o vulnerabilitate foarte mare. Bineînțeles că da (n.r. dacă Bianca Giurcă i se pare o femeie frumoasă), am și zis. Am vorbit serios. A fost adevăr. Când mă uit la ea, simt o chimie, simt că îi strălucește fața. I-am spus că îmi plac obrajii ei. M-am îndrăgostit de ea. Mi-a plăcut cel mai mult de ea din primul moment”, a spus Bogdan Stăruială, la bonfire, conform a1.ro.

„M-a amuzat cum faci din mâini”, a zis Radu Vâlcan, după ce a pufnit în râs.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Recomandări De ce refuză judecătorii liberarea condiționată a lui Cristian Cioacă, fostul polițist condamnat pentru uciderea Elodiei. Închis de 10 ani, Cioacă nu a recunoscut nimic și nu a plătit un leu

Ulterior, și Alin Simoiu a făcut declarații despre Bianca Giurcă. El e ispita care a petrecut cel mai mult timp cu concurenta. „Încă de când a venit, a știut să creeze o relație de prietenie și atât. La început, îmi spunea că e perfect și că nu îi lipsește nimic, dar ulterior și-a dat seama că ea încearcă să se mintă pe ea (…)

Realiza că sunt multe chestii pe care Marius le făcea, dar pe care nu le făcea cu ea. Săruturi, atingeri…îi lipseau. Nu știu dacă pot să spun că a fost iubire (n.r între Bianca Giurcă și Marius Moise), cred că mai mult atașament”, a explicat și Alin Simoiu.

Bianca Giurcă

Cine e Bogdan Stăruială, ispită la „Insula Iubirii”, sezonul 7

Bogdan Dan Stăruială, 35 de ani, este un bărbat nonconformist, căuia îi place să fie în centrul atenţiei mai tot timpul. A călătorit în nu mai puţin de 43 de ţări, căutând tot timpul aventura şi adrenalina, pe care e sigur că le va regăsi din plin şi pe Insula Iubirii.

Recomandări EXISTĂ ȘI VEȘTI BUNE. Care sunt domeniile universitare și facultățile unde școala românească stă mai bine – Shanghai Ranking

Acesta se laudă și că e un bărbat carismatic şi amuzant. În trecut, Bogdan Stăruială a avut o relație de patru ani de zile cu cântăreața Alexandra Stan. După despărțire, ei au rămas în relații bune, chiar dacă povestea de dragoste a luat sfârșit când Stăruială i-a cerut Alexandrei să aibă și alți parteneri.

„Mă mutasem în California cu gândul să devin faimoasă, actriță, să joc și în filme. Aveam niște vise și am ajuns să fiu o femeie de casă.

Stăteam și găteam de vreo 3-4 ori pe zi, făceam piața toată ziua. Mie îmi place super mult și asta, dar îmi dau seama că dacă nu cânt și nu fac muzică, nu sunt eu. Am cochetat cu tot felul de idei, dar mi-am dat seama că eu vreau să fac muzică.

Alexandra Stan, declarații despre relația cu Bogdan Stăruială

Mie asta îmi place să fac. Îmi place să mă duc la concerte, să merg cu avionul. Da, poate mi-ar plăcea să fac și alte lucruri, dar m-aș plictisi dacă nu sunt menirea mea. Eu am instinctul de mamă și am devenit mama lui, găteam, îmi găteam și mie, îi găteam și lui și nu mă mai satisfăcea să fiu artist.

Mi se părea greu, dacă mă duceam la studio mi se părea că nu mai regăseam în mediul ăla, dacă mă duceam la studio, abia așteptam să plec, să fac ceva de mâncare și să stau. Momentul de trezire a fost când Bogdan a început să-mi propună să ne vedem și cu alte persoane, fiind în LA.

Recomandări O investigație publicată de jurnalista Iulia Marin a condus la un dosar DNA, trimis azi în judecată

Eu să ies cu alți iubiți și el cu alte iubite. Și în momentul în care mi-am dat seama, nu mi-a venit să cred. Am avut o criză. M-am pus pe mine pe locul doi, eu în mod normal nu ar fi trebuit să țin cont de nimeni și de nimic.

Să mă duc la studio, să fac totul numai mie, să nu mă mai gândesc la alte persoane, dar nu a fost așa. El de fapt își dorea latinoaice sau mai știu eu ce. Mi-am dat seama că greșeala era la mine”, a declarat Alexandra Stan, în cadrul podcastului „Fain&Simplu”, moderat de Mihai Morar.

Urmărește ultimele

noutăți în format video

Playtech.ro Gina Pistol, anunț TRIST la 3 luni de la nunta cu Smiley. S-a SĂTURAT?

Viva.ro Ioana Tufaru, în lacrimi la mormântul mamei sale, Anda Călugăreanu! Gestul neașteptat pe care l-a făcut la cimitir

AVANTAJE.RO Alexandra Dinu și Bobby Păunescu, din nou împreună. Unde își petrec vacanța

FANATIK.RO De ce nu e bine să cumperi fructe tăiate din supermarketuri. La ce pericol te expui, de fapt

Știrileprotv.ro Apariție rară pe plajă, în Eforie Nord. „Nu este un animal foarte prietenos cu omul”. Imagini virale

Observatornews.ro Grup de tineri spulberat de o mașină, la ieșire din 2 Mai. O fată și un băiat au murit pe loc, alți trei au ajuns la spital. Șoferul era drogat și a fugit de la locul accidentului

Orangesport.ro Ponta, reacţie furibundă după ce a fost în Ghencea la FCSB - CFR: "A fost sechestrat de un bugetar care plângea la showuri TV"

Unica.ro 'Am văzut suferința în toate formele ei'. Instanța a decis ce se întâmplă cu fetele Alinei Sorescu și ale lui Alexandru Ciucu