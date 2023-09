Recent, cancan.ro anunța că Angie Moisescu este noua iubită a lui Bogdan Cîrlan de la „Insula iubirii”. Fostul concurent al show-ului de la Antena 1 spunea pe rețelele de socializare că iubita lui este persoană publică și că nu se poate afișa public cu ea momentan. El a făcut mai multe declarații în care a vorbit despre noua lui iubită, după ce Claudia Florescu l-a părăsit la 3 luni după ce s-au întors din Thailanda.

La polul opus, Angie Moisescu susține că nu a fost niciodată iubită lui Bogdan Cîrlan. Fosta concurentă de la „Chefi la cuțite” a recunoscut că a ieșit de câteva ori cu fostul concurent de la „Insula iubirii”, însă nu au fost niciodată împreună, așa cum spunea el.

„Am aflat din presă că am iubit, nu am nici o treabă cu Bogdan. Nu am avut, și cu siguranță nici nu voi avea. Au existat tatonări, au existat ieșiri, ne-am văzut, însă dacă te vezi cu o persoană de două, trei ori, asta nu înseamnă că formezi un cuplu, sau formezi o relație. Am rămas în relații ok, amicale. Nu mi-a cerut bani, nici nu aș avea să îi dau.

„Dacă a făcut o confuzie și crede că eu aș fi noua lui iubită, îl anunț pe această cale că nu sunt”

Nu cred că se poate pune problema vreodată ca o femeie să susțină financiar un bărbat, poate doar dacă ești într-o relație de mulți ani și ești într-un impas, da, te susțin o perioadă. Dacă a făcut o confuzie și crede că eu aș fi noua lui iubită, îl anunț pe această cale că nu sunt. Poate și mie mi-ar fi plăcut de el, însă am realizat că nu avem lucruri în comun, nu am văzut un viitor nici eu, nici el și am lăsat-o efectiv așa. Atunci când se lasă liniște, interlocutorul și tu înțelegeți ce este de făcut, adică se stagneză și nu se merge mai departe”, a declarat Bad Angie pentru Spynews.ro.

Cu toate acestea, „favorita lui Chef Cătălin Scărlătescu” spune despre fostul concurent de la „Insula iubirii” că este un bărbat cu suflet bun și empatic, doar că ea are alte preferințe în materie de bărbați. Se pare că Bogdan nu a trecut peste despărțirea de Claudia, pentru că la întâlnirea pe care a avut-o cu Angie Moisescu, acesta i-a vorbit numai de fosta iubită.

„Bogdan este un om foarte bun, are un suflet foarte bun, este foarte empatic, foarte sensibil, doar că mie îmi plac bărbații mai puternici. El tot vorbea de fosta lui iubită și am simțit că nu este vindecat, tot mai are ceva de rezolvat cu el și cu relația lui, nu știu, eu nu am vrut să fiu a cincea roată de la căruță. Nu am să fiu niciodată.

„El încă nu este vindecat și depresia aceasta trebuie oarecum să și-o rezolve”

El încă nu este vindecat și depresia aceasta trebuie oarecum să și-o rezolve, chiar i-am spus că dacă și-ar dori aș putea să îi recomand ceva terapeuți. Are un impas, nu este bine cu el, e trist. Eu sunt mult mai vioaie, eu văd viața cu optimism, am văzut atâta moarte și boală în familia mea și în viața mea, încât am devenit foarte optimistă. El nu este așa, de aceea nu am văzut vreun viitor, pentru că dacă unul este trist, iar altul este fericit, ce facem? Stau să te fac pe tine fericit, dacă eu am o zi proastă, ce facem?”, a mai declarat blondina.

