Cu ce se ocupă iubitul „secret” al Anei Morodan: „Nu are nicio treabă cu lumea noastră!”

Supranumită și „Contesa Digitală”, Ana Morodan este în acest moment una dintre cele mai cunoscute personalități din showbiz, însă, pe cât de deschisă este în general, în privința vieții personale preferă să păstreze discreția. Cu toate acestea, invitată la XtraNight Show, Ana Morodan a făcut o excepție și, în stilul bine cunoscut, efervescent și plin de umor, a vorbit despre iubitul ei, bărbatul care îi este alături de 7 ani, dar care nu se dă deloc în vânt după viața de vedetă.

„Ce vrei, fă, să zic de iubit? Oamenii din jurul meu îl cunosc. Când am plecat în Asia, mi-a zis o chestie foarte drăguță, m-a emoționat: Cei curajoși merg înainte întotdeauna spre moarte, dar câteodată spre victorie. Mi-a mai zis: Eu tot aci îs! (…) Eu sunt cu piticii aliați, nu mă ia flama faimei. A fost la prima petrecere. De atunci, mă întreabă dacă am nevoie să vină. Face managementul schimbării, se duce în corporații foarte mari, verifică pierderile și le remediază. Nu are nicio treabă cu lumea noastră. Mă bucur, pentru că învăț foarte multe lucruri de la el”, a povestit Ana Morodan.

La scurt timp după Asia Express, Ana Morodan a povestit într-un interviu pentru VIVA!, că nu își dorește copii și nici nu se vede îmbrăcând rochia de mireasă. „Contesa Digitală” trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de iubitul ei, un bărbat cu 11 ani mai mare decât ea, relația lor fiind bazată în primul rând pe respect reciproc și admirație.

„Am îmbrăcat atâtea rochii de mireasă pentru pictorialele mele, încât mi-am satisfăcut acest vis. După cum știi, găzduiesc anual The Millennial Aristo Party, prin urmare și treaba asta cu să ai petrecerea ta e „checked. Am fost toată viața în centrul atenției, deci n-am dus lipsă de „aplauze la scenă deschisă, așa că am rezolvat și cu asta. Nu văd de ce m-aș mai căsători. Plus că pe mine mă emoționează o sală de sute de oameni care vin la conferințele mele de business și mă încarcă o astfel de energie.

Acum, lăsând gluma la o parte, o relație echilibrată nu stă într-un act. Într-o relație nu e importantă căsătoria, e importantă armonia. Dacă doar prin căsătorie vine armonia, atunci by all means… spre sfatul popular. Dacă armonia deja există, atunci căsătoria devine opțională sau irelevantă, nu?”, a declarat Ana Morodan.